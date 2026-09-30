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中火1、2號機組今功成身退 明起正式除役全面拆除

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。圖／台電提供
台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。圖／台電提供

台電今公布，陪伴台灣走過30載經濟成長的台電台中發電廠（中火）一號、二號燃煤機組今正式解聯停機，宣告走入歷史。台中電廠隨即拆除勵磁機磁場開關，確保不再啟動發電，並將於明日正式除役，全面啟動拆除作業。

台電說明，台電兌現2024年承諾，將於新燃氣1號機商轉後，10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程；後續新燃氣二期計畫預定第1部機2031年起更新上線後，將逐步拆除燃煤3、4號機，並將5至10號機轉為緊備機組，預計於2034年底達成中火無煤供電目標。

台電表示，中火一號、二號燃煤機組分別在1990、1991年陸續點火併聯發電以來，成為台灣經濟蓬勃發展的重要基石，無數工程師與技術員在此奉獻青春，留下了深厚的榮耀記憶。

台電說明，隨著國家邁向能源轉型與環境永續的腳步，中火一號、二號燃煤機組圓滿達成階段性任務。未來將由更高效能、低排放的新燃氣發電機組接力登場，持續守護全台供電穩定，引領臺灣迎向更潔淨、低碳的綠能新紀元。

台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影

中火 機組 台電

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