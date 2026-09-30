快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

打瘦瘦針竟口臭纏身 醫：食物在胃裡留8小時 發酵氣體是元凶

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘說明，瘦瘦針的「胃排空延遲」效果，導致食物留在胃裡，時間一長就發酵產生異味，若又打嗝便會造成口臭。聯合報系資料照
基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘說明，瘦瘦針的「胃排空延遲」效果，導致食物留在胃裡，時間一長就發酵產生異味，若又打嗝便會造成口臭。聯合報系資料照

近期有網友分享，身邊朋友打瘦瘦針竟出現嚴重口臭，不少人也說自己打完瘦瘦針一個月內，口臭纏身相當困擾。基隆長庚胃腸肝膽科主治醫師錢政弘說明，瘦瘦針的「胃排空延遲」反應，導致食物留在胃裡的時間較長，時間一長就發酵產生異味，且約有2到3成施打者會出現腸胃不適等症狀。

用於減重的腸泌素（GLP-1）藥物因採注射方式，被暱稱為瘦瘦針，錢政弘指出，瘦瘦針導致口臭，是因為GLP-1藥物為減少食欲、增加飽足感，有「延遲胃排空」的反應，拉長食物在胃裡的時間，一般人吃完食物，進人胃裡約2到3個小時進入小腸，但藥物讓食物停在胃裡7到8小時以上，食物在胃裡發酵，產生氣體，一打嗝就出現異味。

口臭之外，也可能造成腸胃不適、胃食道逆流。錢政弘指出，臨床上打瘦瘦針的民眾，有2到3成出現惡心、腹脹、吃不下、胃酸逆流、打嗝等副作用。若原本就有胃食道逆流的患者，也可能加劇症狀。

此外，錢政弘表示，若打針後食欲減少，吃得比較少，也會減少唾液分泌，或是水喝得比較少，口腔乾燥，口腔中的髒汙、食物殘渣沒有被帶走，產生細菌與異味，當然就會造成口臭。

不過，錢政弘指出，副作用通常在增加劑量後才比較明顯，過了一兩周後，身體逐漸適應，民眾自己逐漸調整進食量、吃的食物，就會改善了。

他建議，吃飯時不要配太多水，避免食物膨脹、胃食道逆流；或是把高纖維食材如青菜、竹筍等煮軟、切細，有助於消化；細嚼慢嚥也是減少腸胃負擔的方式；食材選擇上，避免大蒜、洋蔥、十字花科如花椰菜、高麗菜等含硫化物的食材和過多肉類，這些都較容易造成口氣不佳。

瘦瘦針 口臭 食物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

頻尿 醫揭喝水方式是關鍵

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

打瘦瘦針會傷腎臟？ 醫：副作用若使「體液急速流失」，恐釀急性腎損傷

空腹喝一匙橄欖油能「護胃」？營養師揭真相 1類人恐更不舒服

相關新聞

中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

中秋連假疏運大亂，鐵公路交通亂象頻傳，交通部檢討會後，部長陳世凱裁示，要求往後疏運期間尖峰時段、車次資訊必須更透明。但對於高鐵自由座被擠爆，甚至外溢到對號座、商務車廂，高鐵公司強調，會對通盤疏運政策做檢討，現階段仍不會管制自由座售票總數。

下午1時規模5.9地震 氣象署：此處地震不多 3天內留意規模5餘震

今天下午1時0分，在花蓮縣政府東方136.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.3公里，18縣市有感。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達下午指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，呼籲3天內要留意規模5餘震。

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

今天下午1時1分，北部地區發生有感地震。

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

秋老虎要掰了？ 周末起天氣南北兩樣情 北東將急轉深秋大降溫

秋老虎發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中秋連假以來，在西南風強勢控制下，全台高溫全在3字頭，炎熱少雨，但兩三天後，狀況有變。本周末起，要有天氣南北兩樣情的心理準備。

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。