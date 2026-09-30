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山海入館！ 東海岸最美豐濱新圖書館獲國家卓越建設獎金質獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉新建圖書館以「山・海之間」為設計核心，建築形體回應聖山Cilangasan的層疊意象，空間紋理則取意石梯坪岩岸的起伏。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉新建圖書館以「山・海之間」為設計核心，建築形體回應聖山Cilangasan的層疊意象，空間紋理則取意石梯坪岩岸的起伏。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉公所爭取補助，斥資上億元打造新圖書館，主體結構接近完工，近日傳出好消息，榮獲「2026國家卓越建設獎」最佳規畫設計類公共建設類金質獎。公所表示，主體結構預計年底完成，明年中旬正式啟用，讓民眾走進東海岸最美麗圖書館。

豐濱鄉立圖書館於1989年啟用，2003年曾修繕並重新開幕，因館舍老舊且空間有限，已難滿足民眾閱讀及學習需求。鄉公所爭取教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助7000萬元，另向花東永續發展基金及花蓮縣政府爭取經費，加上公所自籌款，投入上億元興建新館，前年動土開工。

豐濱鄉新圖書館基地鄰近台11線海岸公路，設計以阿美族聖山Cilangasan與石梯坪岩岸為核心，工程尚在進行，設計理念已獲「2026國家卓越建設獎」最佳規畫設計類公共建設類金質獎肯定。

規畫及設計團隊建築師陳恒文表示，新館以「山・海之間」為設計核心，建築形體回應聖山Cilangasan的層疊意象，空間紋理則取意石梯坪岩岸的起伏，並引入光線、風與視線，讓建築與周邊環境自然連結，使圖書館成為地景的一部分。

豐濱鄉公所表示，新館規畫為地上4層、地下1層建物，總樓地板面積約552坪，設有兒童、青少年及全年齡閱讀空間，以及在地藝文區、期刊雜誌區、多功能階梯展演區、多媒體視聽區及綜合教室等。主體結構預計今年12月完成，目前正辦理室內裝修工程採購作業，預計明年中旬正式啟用。

豐濱鄉長邱福順表示，新圖書館希望打造為不同世代都能共同使用的公共空間，未來啟用後，不僅提供在地居民交流、閱讀與學習的場所，也希望讓外來民眾透過圖書館認識豐濱這片土地。

花蓮縣豐濱鄉長邱福順（左）關心新圖書館施工進度及品質。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉長邱福順（左）關心新圖書館施工進度及品質。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮 金質獎 圖書館

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