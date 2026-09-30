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台電成本加壓 中油調漲電業用戶10月天然氣價近1成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油調漲電業用戶10月天然氣價格。圖／中油提供
中油調漲電業用戶10月天然氣價格。圖／中油提供

中油30日宣布調漲電業用戶10月天然氣價格，漲幅9.68％，但民生及工業用戶的天然氣價格則是凍漲。

中油表示，美伊談判再陷僵局，中東LNG供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，使得進口氣源成本增加。依據天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

不過，中油表示，配合政府穩定國內物價政策，10月民生用戶天然氣價格不予調漲，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，中油說明，115年1至8月累計吸收金額逾120億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，10月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由中油吸收。

電業用戶的天然氣價格漲幅，中油已不再吸收，反應持續上漲的氣源成本，10月調漲9.68％。電業用戶天然氣因美伊戰爭影響，已被調漲5次價格，分別是4月41.58％、5月9.34％、8月9.91％、9月5.83％，以及10月9.68％。進口的液化天然氣約有8成用於發電。

中油 天然氣 台電 調漲

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