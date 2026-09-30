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影／台東鳳梨釋迦冰棒進軍韓國 陳瑩率團見證簽約儀式

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
民進黨立委陳瑩（前左四）及台東縣政府今天率領池上鄉農會、關山鎮農會，以及8家台東在地農特產業者前往韓國，進行3天2夜的展銷快閃行程。記者黃仲明／攝影
民進黨立委陳瑩（前左四）及台東縣政府今天率領池上鄉農會、關山鎮農會，以及8家台東在地農特產業者前往韓國，進行3天2夜的展銷快閃行程。記者黃仲明／攝影

為協助台東優質農特產品打開多元國際市場，民進黨立委陳瑩及台東縣政府今天率領池上鄉農會、關山鎮農會，以及8家台東在地農特產業者前往韓國，進行3天2夜的展銷快閃行程，將見證鳳梨釋迦冰棒打進韓國通路的簽約儀式，除了農產外銷也會推動城市外交。

陳瑩表示，台東擁有眾多享譽國內外的優質農特產品，包括著名的關山米、池上米，以及近期在歐洲多國屢獲大獎的台東紅烏龍。此外，話題熱度極高的鳳梨釋迦、香草與印加果油，以及各農會研發的加工品，均在此次隨團展售之列。

陳瑩指出，會挑選韓國，是因為該國擁有5000萬人口，飲食習慣與台灣相近，且為全球第12大經濟貿易體，是發展非常成熟的市場，也希望能複製台南經驗，將台東優質農特產推向國際。目前台灣已經有高麗菜、愛文芒果等農產品已順利打入韓國市場，所以這次帶著台東的農特產到韓國闖一闖。

陳瑩說，此行將在首爾舉辦「台東縣農特產品商務交流會」，同時見證台東山漾食品與韓國通路進行「鳳梨釋迦冰棒簽約儀式」。近年韓國透過韓劇、綜藝節目以及熱門節目《黑白大廚》等影視行銷，成功將韓國飲食文化推向全球，這非常值得台灣借鏡。

除此之外，行程也將參訪韓國抱川市農業技術教育中心、AI智慧農園、釀酒場及生態地質公園，了解地方農業及觀光發展經驗，並與韓國國會議員及地方政要交流。

陳瑩（前）表示，此行將見證台東山漾食品與韓國通路進行「鳳梨釋迦冰棒簽約儀式」。記者黃仲明／攝影
陳瑩（前）表示，此行將見證台東山漾食品與韓國通路進行「鳳梨釋迦冰棒簽約儀式」。記者黃仲明／攝影

台東 鳳梨釋迦 冰棒 陳瑩

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