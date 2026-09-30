元旦迎新年第一道曙光 阿里山日出印象音樂會第25屆將登場

阿里山日出印象音樂會即將登場，嘉義縣文化觀光局今天公布主視覺，邀請遊客2027年1月1日清晨5時30分至7時30分在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台停機坪迎日出，但近年阿里山日出屢受雲霧、雨勢影響，連續5年沒有曙光，今年能否看見日出仍須天公作美。

文觀局表示，日出印象音樂會邁入第25屆，今年依天色變化設計3階段節目，包括「山靜候光」、「曙色入弦」、「旭日共鳴」，從日出前靜謐等待開始，隨曙光乍現逐步推進，直到旭日升起，讓音樂情緒由靜轉動、由暗至明，與晨曦、雲海及山林景致交織。

文觀局指出，今年主視覺以弦樂器為核心，將阿里山神木、雲海、群山及旭日融入設計，琴身彷彿長出高聳神木，琴弦串聯山林與天際，金色晨光映照雲海群山。演出陣容及詳細活動內容將陸續公布，即使無法看到完整日出，阿里山清晨雲霧、雲海與光影變化仍是活動特色。

阿里山日出印象音樂會已成為元旦代表性觀光活動，每年吸引遊客摸黑上山等待日出，但天候始終是關鍵。2024年原訂上午7時3分日出，但因雲層太厚無法露出曙光；2025年元旦下雨未見日出；2026年則因雲霧濃厚，只見天色逐漸轉白，仍未見曙光及日出。

文觀局提醒，元旦期間為熱門旅宿時段，跨年或迎曙光行程應提早規畫、預訂住宿，可透過「台灣旅宿網」查詢合法旅宿資訊，另要留意山區清晨氣溫較低，上山應做好保暖，留意交通狀況，更多活動資訊可至「阿里山日出印象音樂會」Facebook粉絲專頁查詢。

嘉義縣文化觀光局今天公布阿里山日出印象音樂會主視覺，以弦樂器為設計核心，融入阿里山神木、雲海、群山及旭日等自然意象。圖／嘉義縣政府提供