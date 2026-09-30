撞擊測試「拿0星」 MG：MG ZS全面召回改正

台灣新車安全評等（TNCAP）公布TNCAP第五順位受測國產MG ZS成績，在今年更嚴格的第二版新制下，MG ZS拿到0顆星。台灣MG表示，目前販售之MG ZS，已選用當時該車系全球產品中之最高規格配置導入，因應目前TNCAP第二版新的評測標準，成績並不理想，MG Taiwan會將評測結果作為未來產品規劃與安全科技導入之重要參考。

台灣MG表示，本次評測採用2026年TNCAP第二版制度評定，相較舊版評測標準，各評分領域星級給分門檻提高，檢測項目與測試情境亦更加完整，並在兒童保護及安全輔助兩大面向之要求顯著提升，而MG ZS於成人保護、兒童保護、弱勢道路使用者保護及安全輔助等四大評分領域，分別獲得2星、5星、3星及0星成績結果，依TNCAP整體星級採四大評分領域最低星等認定之評等方式，故最終整體評等為0星。

台灣MG表示，本次MG ZS在TNCAP第二版制度評測下，成人保護項目所反映之安全改善事項，經嚴謹檢視後，主要為特定生產期間的前座椅背皮套縫線作業規格管理及部分組裝作業之影響。

針對本次TNCAP評測中成人保護項目所反映之安全改善事項，台灣MG表示，為確保車輛安全並維護消費者權益，秉持負責態度，主動針對受影響車輛全面實施召回改正作業，完成必要之檢修與改善。

台灣MG指出，部分車輛前座椅背皮套車縫線較密有影響側氣囊展開之疑慮，召回對象與範圍為2025年3月至2026年9月生產之部分MG ZS車型，車輛回廠時，將免費檢查並更換前排正、副座椅背。

而部分車輛後座椅墊插銷可能未妥善定位，在車輛發生撞擊時，後座椅墊有鬆動之疑慮，召回對象與範圍為2023年8月至2026年9月生產之部分MG ZS車型，車輛回廠時，免費檢查後座椅墊插銷之定位狀態，必要時重新安裝，確保插銷妥善定位。

至於部分車輛受到強烈撞擊時，電瓶負極樁頭與端子間可能因附著髒污或扭力等因素，造成端子夾持力不足，影響車門自動解鎖，召回對象與範圍為2023年8月至2026年9月生產之部分MG ZS車型，車輛回廠時，免費檢查並清潔電瓶負極樁頭及端子，依標準扭力鎖緊。