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無糖低脂=健康？ 醫師揭加工食品「3大隱形殺手」：恐慢性發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，標榜無糖或低脂的加工食品常含有代糖與乳化劑，長期攝取易干擾腸道菌相與代謝功能。示意圖／ingimage
醫師提醒，標榜無糖或低脂的加工食品常含有代糖與乳化劑，長期攝取易干擾腸道菌相與代謝功能。示意圖／ingimage

貨架上標榜「零卡、無糖、低脂」的健康食品，真的對身體毫無負擔嗎？家醫科醫師李思賢發文示警，許多民眾在挑選減重或養生食品時，只聚焦於熱量表上的卡路里與糖分，卻忽略了成分表中暗藏的甜味劑、乳化劑及人工色素等食品添加物。這些看似微量的化學成分，不僅可能成為體重停滯的元凶，更會悄悄瓦解腸道屏障、干擾腸道菌相平衡，進而降低血糖敏感度並重創人體免疫與代謝機能。

李思賢醫師在臉書粉專指出，「少油、少糖」並不能直接與「絕對健康」畫上等號。加工食品為了維持滑順口感、鮮豔色澤與甜味，仰賴各類人工添加劑，而這些成分正在人體內部掀起連鎖反應：

甜味劑（代糖）：舉凡三氯蔗糖、阿斯巴甜等人工甜味劑，常被廣泛應用於無糖氣泡飲或低卡點心。2026年發表於國際期刊《Nutrients》的最新文獻回顧指出，雖然其影響程度因攝取劑量與種類而異，但這些甜味劑確實會劇烈改變人體腸道菌相的組成分布，連帶降低身體對血糖調節的敏感度。

乳化劑：如羧甲基纖維素（CMC）及聚山梨醇酯80等成分，主要功能是讓加工食品質地更加滑順均勻並延長保存期限。然而，權威科學期刊《Nature》的研究早已證實，即使處於極低劑量下，這類乳化劑也會持續削弱並侵蝕保護腸道內壁的黏液層，導致腸道菌群直接接觸黏膜細胞，誘發全身性的慢性低度發炎與代謝症候群。

人工合成色素：2024年刊載於《國際環境研究與公共衛生期刊》的研究指出，人工合成色素與幼童的過動傾向、注意力不集中具有高度關聯性，同時存在誘發過敏反應與潛在細胞毒性的隱憂，且發育中的兒童受到的神經與生理干擾遠比成年人更為劇烈。

面對琳瑯滿目的超加工食品，李思賢醫師建議，現代人在日常飲食中應堅守「80%天然原型、20%可接受微加工」的黃金法則，盡量挑選看得見原本形態的天然食材，降低腸胃道持續接觸各類合成化合物的頻率。

李思賢特別提醒，若民眾長期飽受腸胃道消化不良、體重卡關難降、經常性疲倦或睡眠品質不佳等慢性症狀困擾，在補充益生菌或益生元等保健食品之前，最該做的第一步其實是「徹底斷捨離」添加劑；唯有先檢視平日餐盤、將這些隱蔽在包裝背後的添加劑干擾因子從日常飲食中清除乾淨，才能讓受損的腸道菌群與代謝系統真正獲得修復契機。

加工食品 健康 慢性

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