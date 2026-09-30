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拔管急找醫師卻遭擋！醫揭iPhone「通話篩選」陷阱 沒響鈴恐誤黃金搶救

聯合新聞網／ 綜合報導
加護病房醫師陳志金提醒，手機內建的通話篩選功能若阻擋非聯絡人來電，恐導致緊急公務與醫療照會遭到延誤。示意圖／Ingimage
加護病房醫師陳志金提醒，手機內建的通話篩選功能若阻擋非聯絡人來電，恐導致緊急公務與醫療照會遭到延誤。示意圖／Ingimage

ICU醫師陳志金日前分享一場驚險的臨床經歷，團隊準備為加護病房病患拔管，急需與共同照護的外科醫師確認決策，未料撥打對方手機時，竟傳出冰冷的系統語音：「若你錄下姓名和致電原因，我會查看此人是否可以接聽。」讓急迫的醫護團隊又急又氣。隔天雙方釐清後，才驚覺是蘋果iPhone的新防詐功能惹禍，差點因此延誤重症醫療。

陳志金醫師在臉書發文表示，加護病房在做出拔管等重大醫療決策前，為確保資訊精準一致，都會主動與外科系醫師密切聯繫確認。當天專科護理師撥打對方電話卻頻頻轉入語音，他親自使用市話與個人手機再次撥號，聽到的卻始終是Siri語音要求「先錄下姓名與來電原因以供審核」。

面對危急病情，陳志金坦言當下聽到這段話難免感到錯愕，但他仍按捺情緒留下緊急留言；事後甚至一度懷疑是否為新進年輕醫師為求生活品質而刻意設定，更擔憂若有病患在加護病房還如此阻絕通訊將衍生極大風險。直到翌日雙方通上電話，對方才解釋自己也是受害者，因為手機根本「完全沒有響鈴」，全是系統在背景私自將陌生來電擋下，得知情況後已緊急上網查詢將設定關閉。

陳志金指出，許多醫護同仁也曾遇過照會營養師或個管師時遭相同語音阻擋，除了容易讓人產生負面觀感，更可能在無形中「被手機挾持了重要來電」。部分使用者反映自己並未手動開啟，卻在系統更新後莫名啟動了該功能。

為避免公務與緊急電話被誤攔，根據蘋果官方網站指令，用戶可進入iPhone「設定」，點選「電話」中的「通話篩選與來電辨識」或「通話篩選」，在處理未知來電的選項中將其更改為「永不」，如此一來，即使是未儲存在通訊錄中的陌生號碼來電，手機也能正常發出即時響鈴，確保各類緊急聯絡管道順暢無阻。

陳志金 iPhone 醫師 加護病房 蘋果

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