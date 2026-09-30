春節沾喜氣買700元大樂透中1億 屏東夫妻捐600萬做公益

屏東縣萬丹鄉「喜來發彩券行」今年2月24日開出大樂透頭獎1億元，幸運得主是一對年近50歲屏東夫妻，兩人平時鮮少買彩券，春節抱著「沾沾喜氣」心情花700元買大樂透，彩券買完就放在妻子機車車廂，過完年拿出來對獎，竟抱回1億元頭獎，夫妻領獎後捐600萬元做公益，其中300萬元指定捐給屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，另300萬元則捐給中國信託慈善基金會。

台灣彩券董事長黃志宜今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。黃志宜說，中獎人年近50歲，從事基層勞務工作，個性靦腆低調，平常很少購買彩券，只有每逢春節才會和妻子買幾張試手氣。

黃志宜說，今年農曆春節大樂透加碼期間，夫妻花700元共買14注大樂透，妻子買完後隨手將彩券放進機車車廂，過完年後才想起拿出來，透過台彩APP逐一對獎，沒想到中了1億元頭獎。

黃志宜說，夫妻發現中獎後，小心翼翼保管彩券，藏在家中高處櫃子，怕家中小朋友不慎拿去塗鴉或撕毀。難能可貴是中獎人現身兌獎時主動表達，希望捐出600萬元回饋社會。

中獎人回饋家鄉屏東縣，黃志宜說，中獎人先前得知屏東縣曾有頭獎得主中獎後捐款回饋善舉，深受感動，加上看見屏東縣政府長期深耕社會福利，指定300萬元捐給屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，另外300萬元，交由中國信託慈善基金會。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，「聯合助學脫貧自立方案」，陪伴學生完成學業並逐步累積未來發展所需能力，讓教育支持成為陪伴孩子成長的重要力量。

黃志宜表示，中國信託銀行經營台灣彩券邁入20年，期間屏東共開出20次頭獎。另外，公益彩券銷售收入，除60％支應中獎彩金外，近40％均用在公益，2007年1月起到2026年6月底止，台灣彩券為政府挹注累積達5525.31億元的公益盈餘，專款用於各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金與全民健康保險準備。

多年來，高額中獎人愛心捐贈發揮公益影響力，2007年1月到今年6月底，中獎人累計捐款已突破66億元，挹注超過200個社福單位及公益團體，推動逾1550個慈善方案，受惠人次達815萬以上；受助對象涵蓋學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士及偏遠地區獨居長者等，將公益彩券愛心傳遞至全台。

台灣彩券董事長黃志宜（左二）、總經理謝志宏（左一）今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會，捐給屏東縣府三百萬元，由副縣長鄞鳳蘭（右二）、社會處副處長徐紫雲（右一）代表受贈。記者劉星君／攝影