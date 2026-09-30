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春節沾喜氣買700元大樂透中1億 屏東夫妻捐600萬做公益

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣彩券董事長黃志宜（右）今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會，副縣長鄞鳳蘭（左）代表受贈。記者劉星君／攝影
台灣彩券董事長黃志宜（右）今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會，副縣長鄞鳳蘭（左）代表受贈。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉「喜來發彩券行」今年2月24日開出大樂透頭獎1億元，幸運得主是一對年近50歲屏東夫妻，兩人平時鮮少買彩券，春節抱著「沾沾喜氣」心情花700元買大樂透，彩券買完就放在妻子機車車廂，過完年拿出來對獎，竟抱回1億元頭獎，夫妻領獎後捐600萬元做公益，其中300萬元指定捐給屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，另300萬元則捐給中國信託慈善基金會。

台灣彩券董事長黃志宜今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。黃志宜說，中獎人年近50歲，從事基層勞務工作，個性靦腆低調，平常很少購買彩券，只有每逢春節才會和妻子買幾張試手氣。

黃志宜說，今年農曆春節大樂透加碼期間，夫妻花700元共買14注大樂透，妻子買完後隨手將彩券放進機車車廂，過完年後才想起拿出來，透過台彩APP逐一對獎，沒想到中了1億元頭獎。

黃志宜說，夫妻發現中獎後，小心翼翼保管彩券，藏在家中高處櫃子，怕家中小朋友不慎拿去塗鴉或撕毀。難能可貴是中獎人現身兌獎時主動表達，希望捐出600萬元回饋社會。

中獎人回饋家鄉屏東縣，黃志宜說，中獎人先前得知屏東縣曾有頭獎得主中獎後捐款回饋善舉，深受感動，加上看見屏東縣政府長期深耕社會福利，指定300萬元捐給屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，另外300萬元，交由中國信託慈善基金會。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，「聯合助學脫貧自立方案」，陪伴學生完成學業並逐步累積未來發展所需能力，讓教育支持成為陪伴孩子成長的重要力量。

黃志宜表示，中國信託銀行經營台灣彩券邁入20年，期間屏東共開出20次頭獎。另外，公益彩券銷售收入，除60％支應中獎彩金外，近40％均用在公益，2007年1月起到2026年6月底止，台灣彩券為政府挹注累積達5525.31億元的公益盈餘，專款用於各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金與全民健康保險準備。

多年來，高額中獎人愛心捐贈發揮公益影響力，2007年1月到今年6月底，中獎人累計捐款已突破66億元，挹注超過200個社福單位及公益團體，推動逾1550個慈善方案，受惠人次達815萬以上；受助對象涵蓋學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士及偏遠地區獨居長者等，將公益彩券愛心傳遞至全台。

台灣彩券董事長黃志宜（左二）、總經理謝志宏（左一）今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會，捐給屏東縣府三百萬元，由副縣長鄞鳳蘭（右二）、社會處副處長徐紫雲（右一）代表受贈。記者劉星君／攝影
台灣彩券董事長黃志宜（左二）、總經理謝志宏（左一）今受中獎人委託，在屏東縣政府舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會，捐給屏東縣府三百萬元，由副縣長鄞鳳蘭（右二）、社會處副處長徐紫雲（右一）代表受贈。記者劉星君／攝影

台灣彩券公司今受中獎人委託與屏東縣政府共同舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。記者劉星君／攝影
台灣彩券公司今受中獎人委託與屏東縣政府共同舉辦大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。記者劉星君／攝影

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