出國日走2萬步仍大不出來！她回台1天秒恢復 醫揭「旅遊便秘」真相

你是否也有過這種經驗，平時排便順暢，但只要一出國旅遊就會突然陷入「腸子罷工」，即使每天走上萬步、三餐正常吃，仍遲遲沒有便意。一名女網友近日在Dcard發文分享，自己平常沒有便秘問題，但只要出去玩就大不出來，尤其出國，不過回台灣後不到一天卻立刻恢復正常，讓她忍不住自嘲「該不會是認馬桶？」貼文引發不少網友共鳴。

原PO表示，出國旅遊期間每天都暴走2萬步，沿途美食也照吃，照理說運動量比平日在台灣更多，卻完全沒有想上廁所的感覺，到第3、4天肚子已經脹到不行，還是完全沒有便意，連拍照都要吸小腹，不過只要一回到台灣，不用一天時間就能馬上恢復正常。她無奈地說不曉得這樣算不算「認馬桶」，還是說跟作息、飲食有關，想問看看是否也有人有類似情況，要怎麼樣才能讓自己順一點？

貼文曝光後，不少人分享類似經驗，「我也是⋯出國都一肚子壞水（屎）」、「我超嚴重認馬桶，通常都是出去玩前幾天完全沒動靜，過很久才會突然一次爆發」、「我最大的問題不是吃什麼，是旁邊有人我就大不出來，跟男友第一次旅行五天，差點把自己憋死⋯嗚嗚」。

過來人則提供解決方法，「出國真的要逼自己喝水！以前我是都只顧著喝咖啡跟飲料，水喝超少，後來每天買一大瓶水逼自己喝完才有差」、「我是早餐一定要吃水果＋優格，然後吃完出去走路，不然腸胃也會跟著出國休假」、「正常，吃點益生菌之類的，幫助腸胃蠕動」、「會去便利商店買香蕉、優格或沙拉」、「現在旅行SOP：水喝夠＋水果蔬菜＋纖維補充＋走路，然後早上不要把行程排太趕，留時間坐一下廁所」。

對此，大腸直腸肛門外科醫師黃郁純曾指出，這種「旅遊便秘」與生活型態突然改變有關。平常習慣固定時間排便的人，出國後可能因時差、早起趕車或行程緊湊，無法在原本時間如廁，導致排便節奏被打亂；身處陌生環境、擔心找不到廁所，也可能產生壓力，進一步影響腸道蠕動。

此外，旅途中飲食內容與作息改變、暴飲暴食，加上擔心頻繁找廁所而刻意少喝水，都可能讓排便更加不順。因此，即使每天走上數萬步、有足夠運動量，也不代表一定能順利排便。

黃郁純建議，旅遊期間除了適度活動，也要補充足夠水分，每天約1500至2000c.c.，飲食盡量攝取蔬果與纖維，並預留時間讓自己放鬆、如廁；若本身容易便秘，也可依個人情況準備相關腸胃藥物或保健品備用。換句話說，想避免「出國一肚子壞水」，除了多走路，更要顧好水分、飲食與作息。