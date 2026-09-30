中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

中秋連假疏運大亂，鐵公路交通亂象頻傳，交通部檢討會後，部長陳世凱裁示，要求往後疏運期間尖峰時段、車次資訊必須更透明。但對於高鐵自由座被擠爆，甚至外溢到對號座、商務車廂，高鐵公司強調，會對通盤疏運政策做檢討，現階段仍不會管制自由座售票總數。

中秋團圓遇上好天氣的四天連假，帶動整體連假期間，全台交通運輸系統需求爆量且集中，國道變成大型停車場、鐵路則被擠爆，亂象頻傳，交通部今天上午邀集鐵公路運輸業者檢討，以應對10月馬上就要登場的兩次連假。

交通部統計，六天疏運期間，高鐵總疏運達人次178萬8815人次，台鐵總疏運人次則達449萬5300人，和去年中秋節因鏟子超人湧進光復運能持平，但和往年比約增加了7%左右，最高峰日為27日，單日疏運量達76.7萬。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦轉述交通部長陳世凱會中裁示，目前交通疏運資訊以「結果」公告為主，但各單位應該在看到數據時就及早應變。例如疏運前先行會議看到訂房率等相關資訊，觀察車、人往哪走，提早布局應變機制。

陳世凱會中特別點名台灣高鐵，運能提供以安全為基礎，仍需留意旅客感受及舒適度。餘位資訊應對外透明，讓消費者能即早選擇最妥適運具，以增強運具聯防效果。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，本次台鐵24日晚間6時的加開列車、下午3時半就公布，該班EMU900列車協助疏運約650人左右，確實有產生移轉效果。28日的加開車，也在26日就提早公布，提供旅客更多選擇。

高鐵公司資深經理顏宏穎回應，面對雙十連假，高鐵公司將維持旅客進站後，依對號座或自由座分流，並且在車廂玄關加強查驗票等管制作為。

但對於外界呼籲，管制自由座售票總數，甚至是「以價制量」。顏宏穎強調，公司內部將會針對尖峰時段應變機制做通盤性的檢討，現階段並不會限制旅客購買自由座。

胡廸琦補充指出，包含動線調整、移峰填谷及差異化票價，都是討論方向。下一個類似中秋數運的高峰預估將是春節前出現，在春節相關檢討會議都會有相關訊息提出。

至於公路部分，高公局交通管理組長張崇智指出，本次連假國道雙向平均整體交通量為112.9百萬車公里，比去年同期增加3%、整體壅塞比例約上升0.6%。其中，南向第一天較平常日增加1.5倍負荷，雪隧更是暴增1.7倍，達今年最大量，甚至比春節期間還高。

張崇智表示，大量車流超過服務容量，接下來將持續和地方政府合作，透過閘道管制，讓國道留給中長途、短途則改以地方道路分流。同時公告壅塞時段、路段，讓用路人能聰明上路。