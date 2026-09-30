快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部召開中秋疏運檢討會議，會後召開記者會。圖左至右為高公局交通管理組長張崇智、公共運輸監理司司長胡廸琦、高鐵公司資深經理顏宏穎及台鐵公司副總經理劉雙火。記者林澔一／攝影
交通部召開中秋疏運檢討會議，會後召開記者會。圖左至右為高公局交通管理組長張崇智、公共運輸監理司司長胡廸琦、高鐵公司資深經理顏宏穎及台鐵公司副總經理劉雙火。記者林澔一／攝影

中秋連假疏運大亂，鐵公路交通亂象頻傳，交通部檢討會後，部長陳世凱裁示，要求往後疏運期間尖峰時段、車次資訊必須更透明。但對於高鐵自由座被擠爆，甚至外溢到對號座、商務車廂，高鐵公司強調，會對通盤疏運政策做檢討，現階段仍不會管制自由座售票總數。

中秋團圓遇上好天氣的四天連假，帶動整體連假期間，全台交通運輸系統需求爆量且集中，國道變成大型停車場、鐵路則被擠爆，亂象頻傳，交通部今天上午邀集鐵公路運輸業者檢討，以應對10月馬上就要登場的兩次連假。

交通部統計，六天疏運期間，高鐵總疏運達人次178萬8815人次，台鐵總疏運人次則達449萬5300人，和去年中秋節因鏟子超人湧進光復運能持平，但和往年比約增加了7%左右，最高峰日為27日，單日疏運量達76.7萬。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦轉述交通部長陳世凱會中裁示，目前交通疏運資訊以「結果」公告為主，但各單位應該在看到數據時就及早應變。例如疏運前先行會議看到訂房率等相關資訊，觀察車、人往哪走，提早布局應變機制。

陳世凱會中特別點名台灣高鐵，運能提供以安全為基礎，仍需留意旅客感受及舒適度。餘位資訊應對外透明，讓消費者能即早選擇最妥適運具，以增強運具聯防效果。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，本次台鐵24日晚間6時的加開列車、下午3時半就公布，該班EMU900列車協助疏運約650人左右，確實有產生移轉效果。28日的加開車，也在26日就提早公布，提供旅客更多選擇。

高鐵公司資深經理顏宏穎回應，面對雙十連假，高鐵公司將維持旅客進站後，依對號座或自由座分流，並且在車廂玄關加強查驗票等管制作為。

但對於外界呼籲，管制自由座售票總數，甚至是「以價制量」。顏宏穎強調，公司內部將會針對尖峰時段應變機制做通盤性的檢討，現階段並不會限制旅客購買自由座。

胡廸琦補充指出，包含動線調整、移峰填谷及差異化票價，都是討論方向。下一個類似中秋數運的高峰預估將是春節前出現，在春節相關檢討會議都會有相關訊息提出。

至於公路部分，高公局交通管理組長張崇智指出，本次連假國道雙向平均整體交通量為112.9百萬車公里，比去年同期增加3%、整體壅塞比例約上升0.6%。其中，南向第一天較平常日增加1.5倍負荷，雪隧更是暴增1.7倍，達今年最大量，甚至比春節期間還高。

張崇智表示，大量車流超過服務容量，接下來將持續和地方政府合作，透過閘道管制，讓國道留給中長途、短途則改以地方道路分流。同時公告壅塞時段、路段，讓用路人能聰明上路。

高鐵 交通部 票價 陳世凱 連假 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／中秋交通疏運爆量 交通部：自由座總量、動線都會納入檢討

收假旅運數差點又破紀錄 高鐵中秋連假超過156萬人次搭乘

連假交通塞爆挨轟 交長今開會檢討

中秋旅運創新高 交通部：國旅熱反映消費動能

相關新聞

中秋高鐵擠爆 交通部：尖峰時段差異化票價是討論方向

中秋連假疏運大亂，鐵公路交通亂象頻傳，交通部檢討會後，部長陳世凱裁示，要求往後疏運期間尖峰時段、車次資訊必須更透明。但對於高鐵自由座被擠爆，甚至外溢到對號座、商務車廂，高鐵公司強調，會對通盤疏運政策做檢討，現階段仍不會管制自由座售票總數。

下午1時規模5.9地震 氣象署：此處地震不多 3天內留意規模5餘震

今天下午1時0分，在花蓮縣政府東方136.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.3公里，18縣市有感。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達下午指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，呼籲3天內要留意規模5餘震。

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

今天下午1時1分，北部地區發生有感地震。

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

秋老虎要掰了？ 周末起天氣南北兩樣情 北東將急轉深秋大降溫

秋老虎發威，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中秋連假以來，在西南風強勢控制下，全台高溫全在3字頭，炎熱少雨，但兩三天後，狀況有變。本周末起，要有天氣南北兩樣情的心理準備。

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。