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春節買彩券抱回大樂透頭獎1億元 屏東夫妻捐300萬助弱勢學子圓夢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣彩券公司30日受中獎人委託，與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」。圖為屏東縣副縣長鄞鳳蘭（右四）、屏東縣社會處副處長徐紫雲（右三）、台灣彩券公司董事長黃志宜（右五）、總經理謝志宏（左五）與公益彩券經銷商共同合影。台彩／提供
台灣彩券公司30日受中獎人委託，與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」。圖為屏東縣副縣長鄞鳳蘭（右四）、屏東縣社會處副處長徐紫雲（右三）、台灣彩券公司董事長黃志宜（右五）、總經理謝志宏（左五）與公益彩券經銷商共同合影。台彩／提供

115年2月24日大樂透頭獎於屏東縣「喜來發彩券行」開出，頭獎新台幣1億元一人獨得。這位幸運中獎人慷慨捐出600萬元做公益，其中300萬元指定捐贈予屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，預計可協助約400位弱勢學子安心求學；另300萬元捐贈予中國信託慈善基金會，由基金會統籌運用於公益慈善用途。台灣彩券公司30日受中獎人委託，與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，由屏東縣副縣長鄞鳳蘭、台灣彩券公司黃志宜董事長以及謝志宏總經理共同主持。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭表示，感謝中獎人將這份愛心回饋故鄉，並指定捐贈予屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，幫助經濟弱勢家庭學子減輕求學負擔，縣府將妥善運用這筆善款，除了提供註冊、書籍、交通等求學必要開支外，也積極辦理理財、生涯規劃、自我成長、體驗探索等活動，希望能為弱勢家戶子女累積更多社會資本，增進社會參與機會，讓善款發揮最大的效益。

台灣彩券公司黃志宜董事長表示，這位中獎人是年近50歲的屏東鄉親，從事基層勞務工作，個性靦腆且低調，平時鮮少購買彩券，只有每逢春節才會和妻子抱著沾沾喜氣的心情買幾張彩券試試手氣。今年農曆春節期間，夫妻倆依照往例一次買了七期大樂透，妻子隨手將彩券放進機車車廂，直到過年後才拿出來，透過台彩APP逐一對獎，驚喜發現中了1億元頭獎。夫妻倆第一時間小心翼翼保管彩券，還特別藏在家中高處的櫃子上，就怕小朋友不小心拿去塗鴉或撕毀。更難能可貴的是，現身兌領時，中獎人第一時間便主動提出，希望捐出600萬元回饋社會，將中獎的喜悅分享給更多需要幫助的人。

談及中獎人的捐款初衷，黃志宜董事長分享，中獎人聽聞過去頭獎得主回饋家鄉的善舉，深受感動；加上看見屏東縣政府長期深耕社會福利領域，從弱勢家庭扶助、兒少教育到長者照顧，皆投入許多心力，因此放心將300萬元善款指定捐贈予屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，期盼成為在地弱勢學子安心求學的重要後盾，另外300萬元則交由中國信託慈善基金會，將這份愛心送往全台各地需要幫助的角落。

此外，黃志宜董事長也提到，台灣彩券將持續創造更多的公益盈餘，全力協助政府照顧全台弱勢團體，讓善的循環擴散至各個角落；民眾隨手購買一張彩券，不僅能為自己帶來希望，更能化為扶助他人的力量。公益彩券銷售收入中，除60%支應中獎彩金外，近40%均用於公益用途。自96年1月起至115年6月底止，台灣彩券已為政府挹注累積達5,525.31億元的公益盈餘，專款用於各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金及充實全民健康保險準備。同時，每售出一張彩券，約有8%至10%作為經銷商銷售佣金，成功協助全台逾7萬名身心障礙者、原住民及單親低收入戶等弱勢族群，建立穩定生計與工作機會。

多年來，高額中獎人的愛心捐贈也持續發揮公益影響力。統計自96年1月1日至115年6月底，中獎人累計捐款已突破 66 億元，成功挹注超過200個社福單位及公益團體，推動逾1,550個慈善方案，受惠人次達815萬以上；受助對象涵蓋學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士及偏遠地區獨居長者等，持續將公益彩券的愛心傳遞至全台各地。

大樂透 彩券 屏東 公益

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