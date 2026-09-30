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青少年看身心科不想要家長跟 衛福部鬆綁：心理諮商不強制父母陪同

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，在當事人最大利益的考量下，將不會強制一定要由法定監護人（家長）陪同。不過，若後續因家庭支持程度不佳，青少年需要進行轉介至社福機構，或是需要用藥治療等，還是需要與法定監護人好好溝通，以確保青少年醫療權益。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，在當事人最大利益的考量下，將不會強制一定要由法定監護人（家長）陪同。不過，若後續因家庭支持程度不佳，青少年需要進行轉介至社福機構，或是需要用藥治療等，還是需要與法定監護人好好溝通，以確保青少年醫療權益。記者沈能元／攝影

未成年人看身心科是否需家長陪同或同意？網友8月在公共政策網路參與平台提案，應建立青少年心理健康就醫彈性制度，讓未成年人可自行接受評估與諮詢。衛福部長石崇良今表示，在青少年最大利益考量下，不強制一定要由法定監護人，如家長陪同；但後續若需要轉介、用藥治療等，還是需要與法定監護人溝通。

網友在公共政策網路參與平台提案指出，目前未成年人前往身心科就診時，部分醫療院所要求家長陪同或由法定代理人同意，但部分青少年的憂鬱、焦慮、創傷或其他心理健康問題，可能與家庭衝突、控制、忽視、暴力等有關，若一律要求家長陪同或同意，恐讓部分青少年因害怕遭責備、處罰、否定或隱私外洩，不敢尋求醫療協助。

提案建議，應建立一定年齡以上，如16歲以上青少年自行接受身心科初步評估與諮詢的制度，同時明確規範醫師對未成年患者的保密原則，除涉及自傷、自殺、虐待、性侵害或其他重大安全風險外，應尊重青少年隱私；至於是否需要家長參與治療，則由精神科醫師依個案情況判斷，而非一律要求家長陪同。

石崇良今出席公開活動接受媒體訪問表示，過往未成年患者就醫時，必須由家長陪同，以便治療過程若有需要家長協助時，可以立即協助，並確保所提供的醫療資訊可以更加完整，而後續的診斷及處置，讓家長知道必須配合的地方，以落實「醫病共同決策」。

石崇良說，隨著青少年心理健康受重視，青少年接受心理諮商時，不見得希望讓家長知道，或是因為家長的關係，就醫時有所隱藏，甚至不願就醫。因此，衛福部心健司就「心理師法」第19條第2項後段「並應取得當事人或法定代理人之同意」作出函釋。

此函釋為當事人、法定監護人可以按照實際的情形，當接受心理諮商的青少年（當事人）足以了解諮商的內容，在當事人最大利益的考量下，將不會強制一定要由法定監護人（家長）陪同。不過，若後續因家庭支持程度不佳，青少年需要進行轉介至社福機構，或是需要用藥治療等，還是需要與法定監護人好好溝通，以確保青少年的醫療權益。

心理諮商 青少年 衛福部 父母 身心症

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