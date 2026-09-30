友人帶大陸豬肉脯返台？她拍片笑「20萬擦肩而過」防檢署追查

屏東縣一名女子在社群媒體IG限時動態發出，稱朋友從大陸帶豬肉脯返台沒被查獲，影片說到「怎麼沒被抓、跟20萬擦肩而過」等語，29日晚間影片被轉傳到社群threads上後引發熱議，網友紛紛檢舉。農業部動植物防疫檢疫署表示，保存貼文文字、圖片與影音內容，並與meta公司聯繫，請提供貼文者與疑似違規者資訊，將訪談與行政調查，釐清攜入者身分以及案件時間、地點等詳細資訊。

網友轉發到threads影片中，拍攝者拿著印有簡體字「豬肉脯」，並對朋友說「妳怎麼沒被抓」、「跟20萬元罰款擦肩而過」，畫面中附上的字幕寫著，友人赴大陸找朋友，賣家稱可以帶回來，便將肉品帶回台灣。影片引發網友熱議，恐成防疫破口。

拍攝者在底下留言澄清，食品是在台灣夜市購買，假裝成友人從大陸帶回，只是朋友間的玩笑。9月27日返台時，曾接受海關行李、X光及檢疫犬查驗，影片情節是為娛樂與效果設計的戲劇化情境，並非要表示實際返國過程就是影片所呈現的完整情況。對網路辱罵、貶損及不實言論，已截圖存證，保留提告與求償權利，並願配合主管機關提供資料。

屏東縣政府動防所表示，有關在網路平台有民眾違規攜帶豬肉品入境，該帳號已關閉，會請警察局協助查明IP來源，動物防疫所會同衛生局及防檢署高雄分署聯合稽查，將相關違規肉製品沒入銷毀並送驗，經查獲屬實將依規定送防檢署裁處20萬元以上最高100萬元罰鍰。

另外，依食品安全衛生管理法第30條規定，自國外輸入食品除自用外，應向食藥署申請查驗，取得輸入許可通知，始得進口販售，違者依同法第47條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。