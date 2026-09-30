影／中秋交通疏運爆量 交通部：自由座總量、動線都會納入檢討

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦下午舉行記者會說明中秋節連假疏運檢討情形。胡廸琦表示，由於連假天氣良好，加上中秋節是團圓節日、學生剛開學，使得國內旅遊需求明顯增加，這次連假各運輸系統運量都有成長，國旅人次更成長近6成，整體輸運壓力相當集中。

胡廸琦表示，交通部長在檢討會議中感謝投入疏運工作的第一線人員，並要求未來運輸系統在資訊及應變上更加積極。目前提供給民眾的資訊多半是結果，希望未來能更早掌握數據，建立提前應變機制，提供更即時、完整的餘位等資訊，讓民眾掌握不同運具的搭乘情形，進一步達到分散運輸人流的效果。

針對高鐵疏運，必須重視旅客搭乘舒適度，包括排隊、候車、進出站動線、車廂使用以及站立人數等，都應納入整體規劃，交通部也已要求高鐵公司就相關安排進一步檢討。對於高鐵自由座站立旅客過多的問題，胡廸琦表示，目前檢討方向並非單純設定自由座或站立人數的固定數量，而是從整體制度出發，思考如何讓旅客搭乘更加舒適，包括自由座總量、動線安排及車廂規畫等，都會納入後續檢討。

至於外界關注高鐵是否可能調整票價，胡廸琦表示，今天的檢討會議並未討論票價議題，現階段重點仍是如何讓民眾返鄉、返工更加順利，包括提供充足且即時的資訊、優化輸運規畫，讓旅客能及早選擇適合的運具，進一步分散整體運輸人流。