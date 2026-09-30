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下午1時東部海域規模5.9地震 氣象署：此處地震不多 3天內留意規模5餘震

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
下午1時東部海域發生規模5.9地震。圖／中央氣象署提供
下午1時東部海域發生規模5.9地震。圖／中央氣象署提供

今天下午1時0分，在花蓮縣政府東方136.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.3公里，18縣市有感。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達下午指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，呼籲3天內要留意規模5餘震

根據氣象署地震測報中心資料，下午這起地震的震央在花蓮縣政府東方136.0公里處，深度13.3公里，屬於極淺層地震。觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣和平、宜蘭縣南澳、宜蘭縣宜蘭市、嘉義縣番路、彰化縣彰化市、雲林縣麥寮。

日本氣象廳也偵測到該起地震，指日本時間下午2時0分，在與那國島近海發生規模6.0地震，震源深度10公里。

邱俊達指出，這起地震震源距台灣有一段距離，只有少數地區感受到2級，包括東北部和西部平原，多數地區是1級。地震震央位於東南澳海盆，地震主要成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互碰撞，當菲律賓海板塊穩沒到歐亞板塊下面所造成的地震。

邱俊達說，從過去歷史資料來看，此處地震不多，但規模達5.9，提醒民眾3天內還是要留意規模5餘震。

氣象署 餘震 地震

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