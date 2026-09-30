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柚子吃完皮別急著扔！家事達人曝1招 微波爐油汙輕鬆擦
中秋節剛過，正值柚子盛產季，不少民眾吃完柚子後，往往直接將厚厚的柚子皮丟進廚餘垃圾桶。不過，家事達人陳映如分享，柚子皮其實還有另類用途，不必特別製作清潔劑，只要簡單加熱，就能拿來清潔微波爐，還能留下淡淡柑橘香。
陳映如近日在臉書發文分享「柚子皮清潔微波爐」的方法，她表示，近年不少人會將柚子皮搭配酒精製作清潔劑，但其實還有更簡單的方式，柚子皮甚至不用事先曬乾。
她指出，首先將新鮮柚子皮剝成較小片，直接放入微波爐內，加熱約1分鐘。加熱完成後打開微波爐，可以看到內部充滿熱氣，而柚子皮在加熱過程中也會散發精油。
接著只要拿抹布擦拭微波爐內壁，便能將附著在內部的油汙與髒汙擦掉。陳映如表示，熱氣與柑橘精油都有去除油汙的作用，因此不用另外使用清潔劑，也能完成微波爐清潔，同時還能留下淡淡香氣。
至於微波爐的清潔頻率，《聯合報》曾報導，微波爐內壁經常會沾附食物加熱時噴濺出的油汙與殘渣，若使用頻率較高，建議每隔數天就擦拭一次；即使使用頻率較低，也至少應每週清潔一次，避免食物殘渣長時間累積。
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