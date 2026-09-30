今年流感「夏天就很兇」！黃立民：冬季可能再一波 想打疫苗要趁早

流感、新冠公費疫苗明天開打，感染症醫學會名譽理事長、台大醫院小兒科教授黃立民指出，每年12月到隔年1月是流感冬季流行期，為每年最大一波的疫情，該疫情常在1月底到達高峰，2月慢慢趨緩, 但今年夏天的流感疫情，與冬季這一波「已經有得拼了」，呼籲民眾把握機會，應盡速接種流感、新冠疫苗，預防感染重症及死亡。

流感疫情預測難度高，黃立民表示，流感、新冠疫情目期仍在流行期，最近3年，6至12月流感患者人數很多，特別今年8至9月的病例數，幾乎與每年12月至隔年1月的流行期差距不遠。而「新冠給我們的喘息時間，好像也要變短了。」黃立民說，全球感染新冠陽性率又開始上升，冬天還是可能有一波流行，民眾應及早做好準備。

黃立民說，近期衛福部宣導「左流右新」力道增加，今年打疫苗又有健康幣，預估整體接種率有機會可以較去年上升。最近幾年，每到12月，流感疫苗常有短缺問題，如果想打疫苗，最好早點出來打。

在新冠疫苗方面，疾管署採購220萬劑莫德納新冠疫苗，包括190萬劑單劑型及30萬劑多劑型，其中190萬劑單劑型適用於12歲以上民眾接種，已全面升級為新世代疫苗，所含抗原劑量為前一代疫苗的1/5，實證資料顯示，接種後發生發燒及局部不良反應比率約減少一半；且臨床研究顯示，其可誘發近2倍的抗體反應，較前一代疫苗可提供更佳的免疫保護力。

黃立民指出，民眾接種新冠疫苗最擔心的是，常有「打得很痛」、「全身非常不舒服」、「像被卡車撞到」等，而今年疾管署採購的新世代新冠疫苗，將傳統的新冠疫苗降低劑量且減少體積，傳統需打0.5cc，新疫苗僅需打0.2cc，一下就打完了，降低局部的不舒服，副作用也有降低的效果，也讓醫師說服民眾接種時更有底氣。

黃立民呼籲，容易感染流感與新冠的高危險群，包括60歲以上長者，患有慢性病、免疫力不佳，或是肥胖、孕婦等族群，應盡速接種疫苗。

黃立民說，目前已有藥廠研發流感、新冠二合一疫苗， 現在已在美國施打，預計台灣可能兩年後才會引進，如果未來可以在國內施打，對於推廣流感跟新冠疫苗，應是有力工具。

衛福部疾管署今年流感及新冠疫苗接種計畫，共採購標準型流感疫苗約644.9萬劑與加強型流感疫苗約17萬劑，開打後可視實際需求再分別額外下訂20萬劑與3萬劑，而新冠疫苗部分則已採購220萬劑莫德納新冠疫苗，包括190萬劑單劑型及30萬劑多劑型。

疾管署表示，疫苗開打後，民眾可透過各地方政府衛生局網站、疾管署「流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖」(VAX MAP)、疾管家或撥打1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再致電院所預約接種，以確保能順利接種疫苗並減少現場排隊等候時間。