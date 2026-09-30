守護飲用水安全 國環院、台水今簽署MOU 導入AI預警與新興汙染物監測

為提升飲用水品質並強化新興汙染物監測量能，環境部國家環境研究院與台灣自來水股份有限公司今簽署合作備忘錄（MOU），由國環院長張順欽與台水公司董事長李嘉榮代表簽署，雙方將結合環境檢測研發能量與供水實務經驗，推動新興汙染物檢測、水處理研究及水質調查等合作，共同守護民眾飲用水安全。

張順欽表示，雙方將推動新興汙染物檢測技術訓練與轉移，同時合作開展新興汙染物水處理研究及水質調查，作為水質管理與處理效能改善的參考；更將結合藻類檢測技術與人工智慧（AI）應用，大幅強化水源水質的監測與早期預警能力。

國環院進一步說明，面對新興汙染物帶來的水質管理挑戰，檢測技術研發須與實際應用相互銜接，國環院具備環境檢測技術與標準方法研發量能，台水公司則累積豐富的供水營運、水質檢測及管理經驗。透過此次合作，將促進研究成果應用於水質監測與處理實務，為飲用水安全管理提供科學依據。

本次合作備忘錄將作為雙方持續交流的基礎，未來雙方將以專業互補、資源共享為原則，深化水質檢測與技術應用，提升對新興汙染物的掌握與因應能力，讓科研成果確實反映於飲用水安全的保障上。