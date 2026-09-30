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大陸旅遊帶豬肉脯回台還PO網喊沒事 防檢署：已展開追查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉脯返台未被查獲，影片昨晚被轉傳到Threads便引發熱議，也有網友對此檢舉，農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查。圖／聯合報系資料照
日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉脯返台未被查獲，影片昨晚被轉傳到Threads便引發熱議，也有網友對此檢舉，農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查。圖／聯合報系資料照

日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉脯返台未被查獲，影片昨晚被轉傳到Threads便引發熱議，也有網友對此檢舉。農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，後續將和屏東縣動防所、警察局等相關單位合作進行行政調查，以釐清案件發生狀況。

針對民眾於社群媒體Treads張貼違規自國外攜帶豬肉產品回台，防檢署動物檢疫組長高黃霖表示，防檢署在接獲相關訊息時，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，後續也會和屏東縣動防所、警察局等相關單位合作，進行行政調查，以釐清案件發生狀況。

高黃霖進一步說明，後續經過行政調查後，如果確認當事人確實有違規自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境的事實，將處新台幣20萬元罰鍰，違規攜入的產品將予以沒入銷毀，也強調3大豬病非疫區得來不易，全民應配合政府共同防疫，以保障我國農畜生產環境安全。

豬肉 大陸 旅遊 非洲豬瘟

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