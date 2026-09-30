快訊

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
地震報告。圖／中央氣象署提供
地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第67號顯著有感地震報告，今天下午1時0分，在花蓮縣政府東方136.0公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.3公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、桃園市地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、屏東縣地區最大震度1級。

日本氣象廳也偵測到該起地震，指日本時間下午2時0分，在與那國島近海發生規模6.0地震，震源深度10公里。

地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

地牛翻身！花蓮卓溪鄉下午4時59分發生規模3.5淺層有感地震

日本關東規模4.9地震 茨城與埼玉4級、東京3級

秋老虎發威今全台熱爆！下周一強東北季風恐亂國慶連假 彩雲颱風將生成

10月起連2波東北季風 迎風面轉雨降溫

相關新聞

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫 分流管理該檢討

中秋連假國道、高鐵擠爆惹民怨，尤其高鐵甚至發生商務艙旅客差點上不了車，有一般車廂對號座旅客發現自己的座位被補位旅客坐走。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，人多本來就難免混亂，問題已經不只是「連假人很多」這麼簡單，而是高鐵對於自由座、對號座及商務車廂之間的分流管理，確實有些可以改善的空間。

男中秋烤肉吃鯖魚突心悸、起紅疹 醫示警：組織胺中毒烤熟也沒用

台中50歲男子中秋連假與家人烤肉吃一尾鯖魚，不到1小時臉部及上半身突然潮紅、頭痛、心悸、皮膚紅疹，家人原以為是喝啤酒後造成臉紅，未料症狀持續加劇，趕緊送衛福部豐原醫院急診。醫師詢問後得知鯖魚在烤肉前曾放置常溫一段時間，研判為魚類組織胺中毒，後續服藥治療緩解症狀。

玉米控糖別亂吃！營養師揭超商、菜市場、夜市差異 「不甜」最危險

許多減重或注重健康的民眾，會將玉米當成主食取代白飯，認為玉米比白飯更容易控制血糖。但挑錯種類與料理方式，恐怕會讓血糖不降反升。營養師蔡正亮提醒，台灣常見的超商蒸玉米、市場水煮玉米及夜市烤玉米，看似大同小異，其實品種與烹調方式完全不同，對餐後血糖的影響也會有差異，而且許多人認為「不甜的玉米比較安全」，其實完全相反。

小三通行李新制明上路！免費託運10公斤砍一半、超重每公斤30元

金廈小三通旅客注意！因應部分旅客攜帶過重、過量行李，以及「跑單幫」衍生的港區秩序與安全問題，金廈小三通自明（10月1日）起正式調降旅客託運行李免費額度，由原本10公斤降為5公斤；超過5公斤至20公斤部分，每公斤加收新台幣30元，不足1公斤以1公斤計算。至於隨身行李則維持2件、合計17公斤不變。

清晨被轟隆聲嚇醒「以為開戰」 松機：國慶訓練戰鬥機聲音較震撼

Threads不少雙北、桃園網友發文指一早被戰鬥機呼嘯而過的轟隆聲嚇醒，「以為中共打過來了」、「嚇到，還以為要開戰了」、「被吵醒了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。