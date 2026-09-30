震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

許多減重或注重健康的民眾，會將玉米當成主食取代白飯，認為玉米比白飯更容易控制血糖。但挑錯種類與料理方式，恐怕會讓血糖不降反升。營養師蔡正亮提醒，台灣常見的超商蒸玉米、市場水煮玉米及夜市烤玉米，看似大同小異，其實品種與烹調方式完全不同，對餐後血糖的影響也會有差異，而且許多人認為「不甜的玉米比較安全」，其實完全相反。

2026-09-30 12:41