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芭樂漲到每顆50元！彰化推「津翠」青農：雨季落果少、價格較好

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中區農業改良場助理研究員吳庭嘉指出，「津翠」芭樂是由中興大學謝慶昌教授育種，在夏季品質較好、較好照顧。記者林敬家／攝影
台中區農業改良場助理研究員吳庭嘉指出，「津翠」芭樂是由中興大學謝慶昌教授育種，在夏季品質較好、較好照顧。記者林敬家／攝影

芭樂產量受到天候影響，近期價格高漲，彰化縣府近年推廣夏季品種「津翠」，除了夏季較好照顧，果心不易發軟，也具有儲運及市場潛力。青農表示，「津翠」雖然也會受到雨季影響落果，但嚴重程度較低，收成較好，市場價格也比珍珠芭樂好。

彰化縣為農業大縣，芭樂是全縣種植面積第一的果樹，達1374公頃，其中溪州鄉種植面積559公頃，居全縣之冠。由於市面上「珍珠芭樂」市占率超過9成，容易受到生產過剩及價格波動影響。

為調節產期並淘汰競爭力較弱的品種，彰化縣府自2023年起推動「番石榴品種更新計畫」，補助每分地5000元田間管理費，鼓勵農民轉作「津翠」，今天並舉行「津翠」番石榴評選。

受到先前高溫與豪雨重創產區，造成落果與減產，近期芭樂批發及零售價格較往年同期明顯攀升，珍珠芭樂零售價每顆約20至50元，讓消費者直呼買不下手。

產銷班青農陳俊源指出，目前種植3分7的「津翠」果園，一年可以收成2、3萬斤。他表示，「津翠」遇上下雨期雖然也會落果，但比較不嚴重，收成也較好，市場價格也比珍珠芭樂好。

台中區農業改良場助理研究員吳庭嘉指出，「津翠」芭樂是由中興大學謝慶昌教授育種，在夏季品質較好、較好照顧，且糖度高；此次評鑑將依外觀、果肉性狀、重量、風味口感及糖度等項目進行評比。

彰化縣府近年推廣夏季品種「津翠」芭樂，除了夏季較好照顧，果心不易發軟，也具有儲運及市場潛力，今天舉行縣內評選。記者林敬家／攝影
彰化縣府近年推廣夏季品種「津翠」芭樂，除了夏季較好照顧，果心不易發軟，也具有儲運及市場潛力，今天舉行縣內評選。記者林敬家／攝影

彰化 青農 價格 水果

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