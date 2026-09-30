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小三通行李新制明上路！免費託運10公斤砍一半、超重每公斤30元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
10月1日起，小三通免費行李託運重量砍半，從10公斤降至5公斤，但隨身行李仍維持2件17公斤不變。聯合報系資料照
10月1日起，小三通免費行李託運重量砍半，從10公斤降至5公斤，但隨身行李仍維持2件17公斤不變。聯合報系資料照

金廈小三通旅客注意！因應部分旅客攜帶過重、過量行李，以及「跑單幫」衍生的港區秩序與安全問題，金廈小三通自明（10月1日）起正式調降旅客託運行李免費額度，由原本10公斤降為5公斤；超過5公斤至20公斤部分，每公斤加收新台幣30元，不足1公斤以1公斤計算。至於隨身行李則維持2件、合計17公斤不變。

據了解，這項行李新制其實已醞釀一段時間，浯江輪渡公司今年6月公告，自7月1日起調整小三通旅客託運行李收費標準，每名旅客免費託運額度由10公斤降至5公斤，超過5公斤至20公斤部分，每公斤加收30元；不足1公斤以1公斤計算，超過20公斤則依現場實際載運情形及相關規定辦理。

由於新制公布後引發旅客及民眾討論，航港局隨後安排約3個月宣導期，讓旅客及業者有時間因應，並訂於10月1日起正式實施。

對於行李免費額度調降，民眾看法不一，有旅客認為，若只是一般觀光、探親，22公斤的總行李額度仍比搭乘部分航空航線的免費託運額度寬鬆，且多數短程小三通旅客行李不至於太多，因此影響有限；但也有經常往返金廈、攜帶較多物品的旅客認為，託運免費額度一次砍半，勢必增加成本，尤其超過5公斤後每公斤加收30元，「實在是也太貴了吧，搭飛機超重一公斤才17元，小三通航程短，超重費竟然比飛機的還貴那麼多，簡直是搶錢」。

航港局中部航務中心專委顧克亞表示，10月起託運行李免費額度雖調降至5公斤，但隨身行李規定並未改變，仍維持2件、合計17公斤，因此旅客若加計免費託運額度，一人仍可攜帶22公斤行李搭船，整體行李額度仍有一定空間。

航港局表示，小三通是金廈間重要海運客運通道，近年部分旅客攜帶大量行李，甚至衍生「水客」、「跑單幫」等港區秩序問題，因此持續與金門縣政府及相關查驗單位協調，強化旅客行李查核、違規管理及現場秩序維護，並持續檢討相關改善措施。

航港局也提醒，10月起搭乘小三通客運航線的旅客，務必事先確認行李重量及相關收費標準，尤其超過5公斤後將開始計收超重費用；如有疑問，可洽各船公司或浯江輪渡公司詢問，以免到港後才發現行李超重，影響通關及行程安排。

金廈小三通自明日起正式調降旅客託運行李免費額度，由原本10公斤降為5公斤；超過5公斤至20公斤部分，每公斤加收新台幣30元，至於隨身行李則維持2件、合計17公斤不變。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通自明日起正式調降旅客託運行李免費額度，由原本10公斤降為5公斤；超過5公斤至20公斤部分，每公斤加收新台幣30元，至於隨身行李則維持2件、合計17公斤不變。記者蔡家蓁／攝影

小三通 行李 託運

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