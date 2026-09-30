喪屍煙彈檢驗吃緊？中山醫退出藥物尿液檢驗認證 食藥署曝原因

近年喪屍煙彈毒品案件頻傳，除警方實施唾液快篩外，亟需實驗室進行尿液檢體檢驗。不過，衛福部食藥署近期公告廢止中山醫學大學附設醫院為衛福部認證的濫用藥物尿液檢驗機構，原因為該院因「內部考量」，主動申請廢止。食藥署指出，中山醫學大學藥物檢測中心自去年6月起已未承攬檢警檢驗標案，且過去檢驗量只占民間檢驗總量1.7%，對整體量能沒有影響。

食藥署品質監督管理組組長陳映樺指出，中山醫學大學附設醫院因內部業務規畫考量，主動申請廢止該院藥物檢測中心的「濫用藥物尿液檢驗機構認證」，衛福部依「濫用藥物尿液檢驗及醫療機構認證管理辦法」等規定，廢止其認證資格並公告。目前，中山醫學大學附設醫院所在的中部地區，尚有欣生、安鉑寧、國軍台中等認證檢驗機構，可提供濫用藥物尿液檢驗服務。

陳映樺指出，衛福部認證民間濫用藥物尿液檢驗機構，其功能為接受司法機關、檢警單位委託，協助包括法務部調查局、法務部法醫研究所、內政部警政署刑事警察局等中央鑑驗機關執行檢驗工作，全國通過認證的民間檢驗機構合計16家，且均持續運作，現有量能足以因應相關需求。中山醫大附醫自去年6月起已不再承攬司法檢警檢驗標案，且過去檢驗量能僅占全國民間檢驗總量1.7%。

食藥署指出，全國可檢測包括海洛因、鴉片代謝物、安非他命類藥物、大麻代謝物、愷他命代謝物及古柯鹼代謝物在內的「傳統毒品」者計16家，其中12家可檢測依托咪酯，陳映樺指出，中山醫無依托咪酯檢驗能力，因此尚不影響國內檢驗量能。

16家機構包括尖端、北榮、三總、航醫、林口長庚、欣生、安鉑寧、國軍台中、正修、高醫、欣生高雄、凱旋、國軍高雄、璟暘、慈濟、國軍花蓮。其中高醫、璟暘、航醫、林口長庚無依托咪酯檢驗。