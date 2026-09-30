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衛福部10月新制！打疫苗拿健康幣 國保欠費利息放寬 健保6款藥增給付

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部公布10月新制，疾管署10月起開放今年度接種公費流感及新冠疫苗，國健署10月起推動健康幣政策，社保司將逾期繳納國民年金保險費，利息免繳額度由30元放寬至100元，健保署則放寬多種藥物給付規定。聯合報系資料照
衛福部公布10月新制，疾管署10月起開放今年度接種公費流感及新冠疫苗，國健署10月起推動健康幣政策，社保司將逾期繳納國民年金保險費，利息免繳額度由30元放寬至100元，健保署則放寬多種藥物給付規定。聯合報系資料照

衛福部今公布10月新制，公費流感及新冠疫苗10月起開打，國健署推出的「健康幣」也同步開始累計，12月起開放兌換；國民年金逾期保費利息免繳門檻則由30元放寬至100元。此外，健保署擴大法布瑞氏症、心血管疾病、頭頸癌、肺癌及罕病等6項藥品給付，其中更納入單次治療要價高達819萬元的CAR-T細胞治療藥品。

一、公費疫苗接種

疾管署十月起，開放第一階段公費流感以及新冠疫苗施打，適用對象為65歲以上長者，包含含55到64歲原住民、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；新冠疫苗則提供65歲以上長者及具重症風險因子者等9類。第二階段則自11月2日開始，接種對象為50到64歲無高風險慢性病成人。

二、健康幣上路

為鼓勵民眾參與預防保健及健康促進，只要接受公費或自費疫苗施打、公費癌症篩檢等，即可累計健康幣，自10月起開始累計，12月起開放兌換健康商品，健康幣效期為2年，而2年期間，最高可累計1萬3150幣，一幣價值新台幣一元。

民眾登入健康存摺APP，首次登入「健康幣專區」即可獲得200幣，接種10月開打的公費流感疫苗與新冠疫苗，可拿1350幣，加上肺炎鏈球菌疫苗，三種疫苗最多可領1950幣等。

三、放寬國民年金

衛福部社保司宣布，十月起將逾期繳納國民年金保險費，利息免繳額度由30元放寬至100元，讓每年約10餘萬補繳國保欠費者受惠。健保署則放寬多種藥物給付規定，讓患者接受更好的治療。

四、健保放寬藥物給付

1. 罕病藥物

適用於治療罕病法布瑞氏症的含「migalastat hydrochloride」成分藥品，此為口服藥物，讓病人維持腎功能與改善心臟功能治療效益可維持至30個月，人年藥費約為557萬元；10月起，健保給付對象，從16歲以上，改為12歲以上，粗估第1年到第5年，約新增使用1到5人。

2. 抗凝血藥物

修訂含「rivaroxaban」成分的藥品，如Xarelto（拜瑞妥），擴增可提供給「缺血事件高風險的冠狀動脈疾病」（CAD）或「症狀性周邊動脈疾病」（PAD）患者使用，這是此次擴大藥物給付中影響人數最多的一項。

3. 癌症用藥

修訂含「pembrolizumab」成分藥品，如Keytruda（吉舒達）的給付規定，10月起可提供給「轉移性或無法切除的復發性頭頸部鱗狀細胞癌」（HNSCC）患者，作為第一線治療使用。

另外，用於治療肺癌的免疫治療藥物tislelizumab（汰瘤安），10月起納入健保暫予支付，可用於不同類型肺癌的第一至第三線治療。

4. 單株抗體藥物

健保署10月起暫予支付治療皮膚T細胞淋巴瘤的含「mogamulizumab」成分的標靶藥物，適用於先前至少接受過一種全身性治療的蕈狀肉芽腫或Sézary症候群成人患者。

5. 補鐵抑制劑

治療罕見血液疾病「陣發性夜間血紅素尿症」（PNH）的含「pegcetacoplan」成分補體抑制劑，10月起納入健保暫予支付，適用於第二線治療患者。該藥人年藥費約939萬元，預估第1年至第5年使用人數約12至16人，年度藥費約1.13億至1.5億元。

6. 細胞治療

單次治療藥費高達819萬元的CAR-T細胞治療藥品，含「axicabtagene ciloleucel」成分藥品，如Yescarta（悅卡達），10月起納入健保暫予支付，適用於瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）及高度惡性B細胞淋巴瘤（HGBL）成人患者的第二線治療。

相較標準治療，該藥可延長無事件存活期及整體存活期，預估第1年至第5年約有36至88人使用，年度藥費約2.95億至7.21億元。

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