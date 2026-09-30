「一生最痛頭痛」別忍！ 港女遊台動脈瘤爆裂昏迷指數剩8 基隆長庚救命

49歲香港籍史女士日前來台旅遊時，突然一陣劇烈頭痛、冒冷汗、脖子僵硬，送往基隆長庚醫院後，立即發現史女是「腦動脈瘤破裂」，緊急手術並接受住院治療後，史女士順利康復出院。醫師指出，腦動脈瘤盛行率約3%，一旦破裂，死亡率高達15%至20%，所幸史女立即求助，把握黃金治療時間，才能讓醫療團隊即時挽救其性命。

史女士有高血壓病史，長期服藥控制，兩年前來台探親時，順道走訪九份老街，但旅途才剛開始，頸部就突然一陣劇痛，痛感一路延伸至腦部，頭痛欲裂且不斷冒冷汗，隨後嘔吐並全身癱軟近乎昏厥。

家人見狀立即通報119，起初附近的衛生所以為史女士是中暑，為確保安全，照了一張電腦斷層，結果卻顯示「腦部瀰漫性出血」，隨即轉送基隆長庚紀念醫院。到院時已出現明顯意識障礙，昏迷指數降至8分，長庚醫院診斷為「腦動脈瘤破裂合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血」。

基隆長庚神經外科主任顏君霖帶領急診、影像、麻醉、加護及護理團隊立即搶救，首要目標是找出出血原因、預防再次破裂出血。團隊經腦血管攝影確認為中大腦動脈瘤破裂，隨即在複合式手術室進行微創腦動脈瘤夾閉手術，傷口較傳統開顱手術小，並於顯微鏡下以金屬動脈瘤夾，阻斷血流進入瘤體。

史女士女兒表示，因史女士不會說華語，家屬原本擔心，她獨自在加護病房會有溝通困難。幸好，醫護人員使用紙筆與史女士溝通，讓家屬放下心。經手術與神經重症照護，史女士康復出院、平安返港，她在家人陪伴下逐步走出腦出血後的憂鬱，事隔兩年狀況良好，特別返台感謝醫療團隊。

顏君霖表示，腦動脈瘤盛行率約3%，每年破裂機率依大小、形狀及位置不同，破裂的風險約0.2%到1.5%，腦動脈瘤一旦破裂，死亡率高達15%至20%；研究顯示，破裂者30天死亡率為13.4%至16.0%，遠高於未破裂的1.6%至5.5%。破裂後還可能出現再出血、腦血管痙攣、腦水腫等併發症，神經重症照護同樣關鍵，各團隊必須快速整合，才能把握挽救腦功能的機會。

顏君霖指出，多數動脈瘤破裂前沒有症狀，一旦破裂就會出現典型症狀，突然的一陣劇烈頭痛，該疼痛的痛感常被形容為「一生中最痛的頭痛」，可能伴隨冒冷汗、噁心嘔吐、頸部僵硬或意識改變，應立即就醫，切勿服用止痛藥在家觀察。

顏君霖說，腦動脈瘤治療主要分為「顯微夾閉手術」與「介入栓塞手術」，前者需開顱，但閉塞效果持久、復發風險低，適合大型或寬頸動脈瘤；後者恢復較快，較適合瘤頸窄小或位置較深者，醫師會依動脈瘤型態及患者狀況選擇治療方式。不過，腦動脈瘤一旦破裂，患者術後僅約三分之一能恢復正常生活，因此出現突發症狀時應把握黃金治療時間；術後也應控制血壓、戒菸，維持規律作息及運動習慣，避免熬夜，以降低後續風險。

顏君霖表示，造成腦動脈瘤的因素跟體質、基因、後天因子相關，導致血管壁較薄弱，加上高血壓、抽菸、過量飲酒及家族病史都是危險因子；若有兩位以上一等親罹患腦動脈瘤，可諮詢神經外科評估接受腦血管影像檢查，若發現動脈瘤大小超過0.4公分、形狀不規則，可能是較危險、必須趕快處理的動脈瘤。

顏君霖提醒，旅遊過程中須注意發生中風或腦血管病變的風險，原因可能包括在飛機上久坐、作息不正常、不規則服血壓藥用、沒有固定量血壓、不熟悉陌生環境氣溫環境、水分補給不足、吃到不習慣的食物過度刺激等，因此外出旅遊必須隨時注意身體狀況，降低發生危險的風險。

基隆長庚外科部部長陳品元指出，基隆長庚2024年啟用複合式手術室（Hybrid Operating Room），術中可即時取得影像；2026年全面啟用智慧手術室，串聯醫療資訊、影像、手術設備與團隊流程，為精密腦血管手術提供更完整支援。設備更新之外，最重要的還是醫療團隊間的緊密合作，在緊急醫療事件時，能準確幫助病患。