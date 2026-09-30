圖／趙健良博士 提供

你是否越來越常忘東忘西、反應變慢？這些狀況，可能不只是太累或年紀到了，而是大腦正在衰老的訊號。

面對記憶力退化，很多人第一反應是補充魚油（DHA）。DHA 是構成神經細胞膜的重要營養成分，但記憶力退化的關鍵，往往不是「缺乏營養」，而是大腦老化過程中，神經正持續受到傷害。

為什麼大腦會衰老？

大腦加速老化的兩大殺手：自由基與有毒蛋白。它們會持續破壞腦神經，使神經萎縮、傳導物質減少，導致反應變慢、記憶與認知退化。

1. 自由基： 腦內自由基過多時，會氧化傷害神經細胞，使神經受損、傳導變慢。

2. 有毒蛋白：研究指出1，成人大腦每天需清除約 7 克代謝廢物（如:類澱粉蛋白、tau蛋白）。隨著年齡、睡眠不足或壓力累積，清除效率下降，有毒蛋白逐漸沉積，進一步毒害腦神經，加速老化與記憶衰退。舉例來說，腦中類澱粉蛋白的異常沉積，已被研究發現與記憶力受損及阿茲海默症等神經退化問題有關1 (點我看文獻) 。

老化天天發生，抗衰老也要天天做

正因為自由基與有毒蛋白每天都在傷害神經，大腦老化是一場每天都在發生的消耗戰。就像水溝要天天清、垃圾要天天倒，大腦也要每天防護，才不會讓傷害越積越多。

所以，想守住記憶力，關鍵不在「補營養」（DHA），而是要「天天抗衰老」。從減少自由基與有毒蛋白的傷害著手，搭配睡眠、運動與科學實證成分，持續守護大腦、維持思考清晰。

40 歲後不可不知的大腦清道夫 AIE2

AIE2 (管花肉蓯蓉萃取物，學名Cistanche tubulosa) 是杏輝醫藥集團歷經20年研究、獨家研發的專利成分，經衛福部審核獲國家認證，具明確「延緩衰老」功效的保健成分。

更重要的是，AIE2 正好對應了大腦老化的兩大來源，並多做了一步「修復」，它對抗自由基，減少腦部氧化傷害2(點我看文獻)、降低有毒蛋白累積3(點我看文獻)、支持神經生長修復4(點我看文獻)、維持神經傳導物質5(點我看文獻)。

一般保健品多半停在補充營養素，而 AIE2 是從「抗衰老」的角度，同時處理傷害來源並支持修復，更貼近熟齡族群的大腦保養需求。

更難得的是，AIE2不只有動物實驗確認完整生理機制，在2026 年一項發表於國際學術期刊的隨機雙盲人體試驗顯示6 (點我看文獻)，85位健康成人每日補充AIE2六週後，記憶力測驗分數較安慰劑組顯著提升（p < 0.01），為其功效提供嚴謹的科學實證。

記憶力退化不是只能接受的結果。現在開始保養，還來得及讓大腦的老化慢一點，是對未來的自己最值得的投資。

【重點整理FAQ】

Q1：AIE2 和魚油DHA有何不同？

A：DHA 是構成神經細胞膜的重要營養成分；而 AIE2 則從「抗衰老」角度，對抗自由基、協助清除有害蛋白，並支持神經修復。兩者機制不同、定位不同，魚油DHA適合兒童、青少年成長發育期；AIE2 更貼近熟齡族群的大腦保養需求。

針對記憶退化原因，兩者作用方向不同

Q2：AIE2 的功效有科學根據嗎？

A：AIE2可以對抗自由基，減少腦部氧化傷害2(點我看文獻)、降低有毒蛋白累積3(點我看文獻)、支持神經生長修復4(點我看文獻)、維持神經傳導物質5(點我看文獻)。AIE2 已取得衛福部「延緩衰老」健康食品認證，且經 2026 年臨床研究證實(點我看文獻)，持續補充 6 週能顯著提升記憶力相關指標。

Q3：什麼樣的人適合補充 AIE2？

A：40 歲以上、經常忘東忘西、睡眠品質不佳、壓力大或長時間用腦的族群，都建議及早開始大腦保養。



因為腦部的自由基與有害蛋白是每天都在產生的。就像水溝要天天清才不會堵住，大腦也需要天天清理，才能避免廢物累積、延緩老化與退化。

Q4：AIE2 多久會有感？

A：根據臨床研究，健康成人每日補充 AIE2 持續約6週後，可觀察到記憶力測驗分數的改善。



但更重要的是「持續」：腦部的自由基與代謝廢物是每天都會產生的，就像清水溝不能只清一天。唯有每天持續補充，才能長期維持保護效果；若時吃時停，效果自然會打折扣。

資料來源:

1. Xiong Y, et al. Advances in the study of the glymphatic system and aging. CNS Neurosci Ther. 2024;30(6):e14803. DOI: 10.1111/cns.14803

2. Chou, C.-T., Chao, C.-L., Huang, W.-F., Wu, Y.-T., Huang, Y.-H., Lin, H.-C. and Su, M.-H. (2026) Phenylethanoid Glycosides (AIE2)-Enriched Cistanche tubulosa Extract Attenuates Oxidative Stress and Amyloid Pathology in an Aβ1?40-Induced Rat Model of Alzheimer’s Disease. Open Access Library Journal, 13, 1-22. doi: 10.4236/oalib.1114980.

3. Chao CL, Huang HW, Huang HC, et al. Inhibition of Amyloid Beta Aggregation and Deposition of Cistanche tubulosa Aqueous Extract. Molecules. 2019;24(4):687. Published 2019 Feb 14. doi:10.3390/molecules24040687

4. Shiao YJ, Su MH, Lin HC, Wu CR. Acteoside and Isoacteoside Protect Amyloid β Peptide Induced Cytotoxicity, Cognitive Deficit and Neurochemical Disturbances In Vitro and In Vivo. Int J Mol Sci. 2017;18(4):895. Published 2017 Apr 24. doi:10.3390/ijms18040895

5. Wu CR, Lin HC, Su MH. Reversal by aqueous extracts of Cistanche tubulosa from behavioral deficits in Alzheimer's disease-like rat model: relevance for amyloid deposition and central neurotransmitter function. BMC Complement Altern Med. 2014;14:202. Published 2014 Jun 26. doi:10.1186/1472-6882-14-202

6. Chou CT, et al. A Comprehensive Approach to Preventing Tauopathy and Enhancing Learning and Memory through Neurotrophic Factor Induction with Cistanche tubulosa Extract. Open Access Library Journal. 2026;13:1-14. DOI: 10.4236/oalib.1114783