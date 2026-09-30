55歲婦罹思覺失調流浪到台中 國軍醫院等單位介入接住她

一名55歲婦人罹患思覺失調症多年，因未能穩定接受治療且缺乏固定住所，長期在外遊蕩。最近她在台中的公園裡被發現和通報，國軍台中總醫院身心科醫師王志豪受委託前往評估並安排住院，所幸經過一個多月的藥物治療及照護，妄想與行為混亂逐漸獲得改善，並讓她終結了在外流浪的日子，7月時終能返回高雄，由當地社工及公共衛生護理師接續提供關懷與協助，目前病況穩定。

王志豪說，患者近一年經常夜宿公園及人行道，並出現自言自語、妄想及對民眾叫喊等情形。經民眾通報後，衛生、社政、警察、消防及醫療單位共同介入。

他說，思覺失調症會影響患者的思考、知覺、情緒及行為，常見症狀包括妄想、幻覺、自言自語、行為混亂、社交退縮及自理能力下降。部分患者因缺乏病識感，難以察覺自身病況，甚至排斥就醫，並非單純「不願配合」，需要醫療、家庭及社會支持共同介入。而精神疾病照護不能止於住院治療，更需要跨單位接力，才能協助患者在病況穩定後重返社區。

王志豪說，國軍台中總醫院近兩年參與台中市政府衛生局「疑似或精神疾病患者社區評估照護計畫」，已完成35名個案評估，並依需求提供護送就醫、返家照護、轉介安置、居家治療及到宅訪視。部分個案經醫師評估後，也可採用長效針劑，以提升治療持續性並降低復發風險。

另外，針對國軍官兵的心理健康需求，該院也攜手周邊13家民間輔導機構建立「醫療綠色通道」官兵經專業人員評估有進一步醫療需求，並取得本人同意後，即由專責窗口協助安排身心科評估與治療，讓心理輔導與醫療服務順暢銜接，逐步完善官兵心理健康服務網絡。

王志豪說，若發現身邊有人持續出現情緒或行為異常、言談混亂、過度猜疑、幻聽、失眠、自理能力下降，或有自傷、傷人言行，應盡早尋求身心科或社區心理衛生資源協助。面對類似情況，應以傾聽、陪伴及鼓勵就醫取代責備，透過及早評估、持續治療與跨專業支持，有助穩定病況並恢復生活功能。