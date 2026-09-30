快訊

Dyson新推1.6萬元AI牙刷一開賣就故障 官方認滲水災情慘：已恢復出貨

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

55歲婦罹思覺失調流浪到台中 國軍醫院等單位介入接住她

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院身心科醫師王志豪受委託評估並安排住院，讓患者終能結束流浪返家。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院身心科醫師王志豪受委託評估並安排住院，讓患者終能結束流浪返家。圖／國軍台中總醫院提供

一名55歲婦人罹患思覺失調症多年，因未能穩定接受治療且缺乏固定住所，長期在外遊蕩。最近她在台中的公園裡被發現和通報，國軍台中總醫院身心科醫師王志豪受委託前往評估並安排住院，所幸經過一個多月的藥物治療及照護，妄想與行為混亂逐漸獲得改善，並讓她終結了在外流浪的日子，7月時終能返回高雄，由當地社工及公共衛生護理師接續提供關懷與協助，目前病況穩定。

王志豪說，患者近一年經常夜宿公園及人行道，並出現自言自語、妄想及對民眾叫喊等情形。經民眾通報後，衛生、社政、警察、消防及醫療單位共同介入。

他說，思覺失調症會影響患者的思考、知覺、情緒及行為，常見症狀包括妄想、幻覺、自言自語、行為混亂、社交退縮及自理能力下降。部分患者因缺乏病識感，難以察覺自身病況，甚至排斥就醫，並非單純「不願配合」，需要醫療、家庭及社會支持共同介入。而精神疾病照護不能止於住院治療，更需要跨單位接力，才能協助患者在病況穩定後重返社區。

王志豪說，國軍台中總醫院近兩年參與台中市政府衛生局「疑似或精神疾病患者社區評估照護計畫」，已完成35名個案評估，並依需求提供護送就醫、返家照護、轉介安置、居家治療及到宅訪視。部分個案經醫師評估後，也可採用長效針劑，以提升治療持續性並降低復發風險。

另外，針對國軍官兵的心理健康需求，該院也攜手周邊13家民間輔導機構建立「醫療綠色通道」官兵經專業人員評估有進一步醫療需求，並取得本人同意後，即由專責窗口協助安排身心科評估與治療，讓心理輔導與醫療服務順暢銜接，逐步完善官兵心理健康服務網絡。

王志豪說，若發現身邊有人持續出現情緒或行為異常、言談混亂、過度猜疑、幻聽、失眠、自理能力下降，或有自傷、傷人言行，應盡早尋求身心科或社區心理衛生資源協助。面對類似情況，應以傾聽、陪伴及鼓勵就醫取代責備，透過及早評估、持續治療與跨專業支持，有助穩定病況並恢復生活功能。

台中 國軍 醫院 思覺失調症 精神疾病

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

55歲男「翻腳刀」遲未能復原 醫查出腳踝早有多重損傷

台灣成人高血壓近3成、控制率僅2成 醫：每天量仍不夠、722才正確

九旬老婦意外發現肝腫瘤 微創手術加精準麻醉讓患者無痛戰勝肝癌

獨撐十餘年 她從照顧者變照服員

相關新聞

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫 分流管理該檢討

中秋連假國道、高鐵擠爆惹民怨，尤其高鐵甚至發生商務艙旅客差點上不了車，有一般車廂對號座旅客發現自己的座位被補位旅客坐走。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，人多本來就難免混亂，問題已經不只是「連假人很多」這麼簡單，而是高鐵對於自由座、對號座及商務車廂之間的分流管理，確實有些可以改善的空間。

清晨被轟隆聲嚇醒「以為開戰」 松機：國慶訓練戰鬥機聲音較震撼

Threads不少雙北、桃園網友發文指一早被戰鬥機呼嘯而過的轟隆聲嚇醒，「以為中共打過來了」、「嚇到，還以為要開戰了」、「被吵醒了」。

周五起兩段式階梯降溫 彩雲颱風最快明生成 1張圖看日本楓紅最新預測

即將迎來兩段式降溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，尤其第二波東北季風偏強，降溫有感。此外，洋面上的熱帶擾動預估最快明天發展為彩雲颱風。

標示不實！台糖長榮酒店用加豬、奧豬卻標「國產豬」 5違規罰22萬

衛福部食藥署今天公布國內五星級旅館附設餐廳稽查結果，共查核國內48家業者，揪出多項違規，共計開出46.6萬元罰鍰，其中台糖長榮酒店共5大違規項目，挨罰22萬元，為該專案稽查被開出最高額罰鍰的業者。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者違規項目包括存放逾期半年以上的金箔、用加拿大、奧地利豬肉卻標示國產豬肉等。

微糖紅茶含25克糖！醫提醒手搖飲陷阱：甜度降了糖量不一定少

台灣人愛喝手搖飲，不少人點飲料時會選「微糖」、「半糖」，認為降低甜度就能兼顧口感與健康。不過，家醫科醫師李思賢近日在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」提醒，手搖飲的「微糖」並不代表低糖，一杯微糖紅茶可能就含有約25公克糖，攝取量並不少。與其只看「無糖、微糖、半糖」等甜度名稱，他建議，點飲料時應進一步查看實際糖含量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。