快訊

Dyson新推1.6萬元AI牙刷一開賣就故障 官方認滲水災情慘：已恢復出貨

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

助我資通訊產業搶攻綠色商機 環境部與日本簽署環保標章互承認協議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今與日本環境協會（JEA）簽署台日「環保標章相互承認協議（MRA）」，以及與全球電子協會（GEC）簽署「環保標章計畫與EPEAT計畫合作瞭解備忘錄（MOU）。記者李柏澔／攝影
環境部今與日本環境協會（JEA）簽署台日「環保標章相互承認協議（MRA）」，以及與全球電子協會（GEC）簽署「環保標章計畫與EPEAT計畫合作瞭解備忘錄（MOU）。記者李柏澔／攝影

為協助台灣產業消除綠色貿易壁壘、搶攻全球綠色採購商機，環境部今舉辦「環保標章國際合作簽署儀式暨國際論壇」，正式與日本環境協會（JEA）簽署台日「環保標章相互承認協議（MRA）」，首波鎖定國內出口大宗的影像設備如印表機、掃描器、電腦、筆電等，以及與全球電子協會（GEC）簽署「環保標章計畫與EPEAT計畫合作瞭解備忘錄（MOU）」，象徵台灣綠色驗證機制正式與國際市場深度對接。

環境部長彭啓明表示，台灣民間企業的綠色購買力近年展現強勁動能，去年民間綠色採購金額已首度突破新台幣千億，創下歷史新高，其中以台積電為首的科技龍頭企業，高達8成採購金額集中於取得環保標章與EPEAT認證的資訊設備。

彭啓明進一步指出，台日今正式簽署具實質驗證效力的MRA，首波鎖定國內出口大宗的影像設備如印表機、掃描器，以及個人電腦、筆電、顯示器等資訊產品，未來將直接採實現一次驗證、多國採認，降低企業跨境驗證成本與上市時間。

另外，與GEC簽署的合作MOU，以綠色及永續電子產品為核心推動制度接軌與綠色採購，EPEAT為全球政府公務與跨國企業採購的重要門檻，此項合作將直接協助國內資通訊供應鏈掌握國際最新碳足跡與責任材料規範，搶攻對接全球ESG採購大單。

彭啓明強調，淨零和循環經濟不能只靠政策規範，而是要靠市場的力量帶動產業轉型，這次的2項簽署，代表淨零減碳已從國與國交流，正式進入市場制度的里程碑，直白地說，就是讓綠色貿易壁壘變成「綠色護照」，財團法人環境與發展基金會將成為我國對接國際標章的專責單一窗口。

日本環境協會（JEA）/Eco Mark常務理事山縣秀則表示，當今的環境問題，光靠單一國家與地區是無法解決的，跨國、跨區域一起解決才是趨勢，這也是今天簽署MRA為何如此重要。

全球電子協會環保標章與資源總監Katherine Larocque指出，透過資訊與經驗交換，可大幅減少企業申請環保標章所需的時間與成本，同時也推廣永續電子商品的購買與使用，希望這次簽署能加深彼此的合作。

環境部 彭啓明 出口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投信投顧公會與日本資產運用業協會簽署MOU

2026 ITRI ICT TechDay盛大登場 經部率法人發表次世代AI通訊技術

台灣鋼聯再創雙國際首例 榮獲UL 2799零填埋認證「鉑金認證」

經濟日報社論／打造無人載具產業護國群山

相關新聞

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫 分流管理該檢討

中秋連假國道、高鐵擠爆惹民怨，尤其高鐵甚至發生商務艙旅客差點上不了車，有一般車廂對號座旅客發現自己的座位被補位旅客坐走。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，人多本來就難免混亂，問題已經不只是「連假人很多」這麼簡單，而是高鐵對於自由座、對號座及商務車廂之間的分流管理，確實有些可以改善的空間。

清晨被轟隆聲嚇醒「以為開戰」 松機：國慶訓練戰鬥機聲音較震撼

Threads不少雙北、桃園網友發文指一早被戰鬥機呼嘯而過的轟隆聲嚇醒，「以為中共打過來了」、「嚇到，還以為要開戰了」、「被吵醒了」。

周五起兩段式階梯降溫 彩雲颱風最快明生成 1張圖看日本楓紅最新預測

即將迎來兩段式降溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，尤其第二波東北季風偏強，降溫有感。此外，洋面上的熱帶擾動預估最快明天發展為彩雲颱風。

標示不實！台糖長榮酒店用加豬、奧豬卻標「國產豬」 5違規罰22萬

衛福部食藥署今天公布國內五星級旅館附設餐廳稽查結果，共查核國內48家業者，揪出多項違規，共計開出46.6萬元罰鍰，其中台糖長榮酒店共5大違規項目，挨罰22萬元，為該專案稽查被開出最高額罰鍰的業者。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者違規項目包括存放逾期半年以上的金箔、用加拿大、奧地利豬肉卻標示國產豬肉等。

微糖紅茶含25克糖！醫提醒手搖飲陷阱：甜度降了糖量不一定少

台灣人愛喝手搖飲，不少人點飲料時會選「微糖」、「半糖」，認為降低甜度就能兼顧口感與健康。不過，家醫科醫師李思賢近日在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」提醒，手搖飲的「微糖」並不代表低糖，一杯微糖紅茶可能就含有約25公克糖，攝取量並不少。與其只看「無糖、微糖、半糖」等甜度名稱，他建議，點飲料時應進一步查看實際糖含量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。