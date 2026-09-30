助我資通訊產業搶攻綠色商機 環境部與日本簽署環保標章互承認協議

為協助台灣產業消除綠色貿易壁壘、搶攻全球綠色採購商機，環境部今舉辦「環保標章國際合作簽署儀式暨國際論壇」，正式與日本環境協會（JEA）簽署台日「環保標章相互承認協議（MRA）」，首波鎖定國內出口大宗的影像設備如印表機、掃描器、電腦、筆電等，以及與全球電子協會（GEC）簽署「環保標章計畫與EPEAT計畫合作瞭解備忘錄（MOU）」，象徵台灣綠色驗證機制正式與國際市場深度對接。

環境部長彭啓明表示，台灣民間企業的綠色購買力近年展現強勁動能，去年民間綠色採購金額已首度突破新台幣千億，創下歷史新高，其中以台積電為首的科技龍頭企業，高達8成採購金額集中於取得環保標章與EPEAT認證的資訊設備。

彭啓明進一步指出，台日今正式簽署具實質驗證效力的MRA，首波鎖定國內出口大宗的影像設備如印表機、掃描器，以及個人電腦、筆電、顯示器等資訊產品，未來將直接採實現一次驗證、多國採認，降低企業跨境驗證成本與上市時間。

另外，與GEC簽署的合作MOU，以綠色及永續電子產品為核心推動制度接軌與綠色採購，EPEAT為全球政府公務與跨國企業採購的重要門檻，此項合作將直接協助國內資通訊供應鏈掌握國際最新碳足跡與責任材料規範，搶攻對接全球ESG採購大單。

彭啓明強調，淨零和循環經濟不能只靠政策規範，而是要靠市場的力量帶動產業轉型，這次的2項簽署，代表淨零減碳已從國與國交流，正式進入市場制度的里程碑，直白地說，就是讓綠色貿易壁壘變成「綠色護照」，財團法人環境與發展基金會將成為我國對接國際標章的專責單一窗口。

日本環境協會（JEA）/Eco Mark常務理事山縣秀則表示，當今的環境問題，光靠單一國家與地區是無法解決的，跨國、跨區域一起解決才是趨勢，這也是今天簽署MRA為何如此重要。

全球電子協會環保標章與資源總監Katherine Larocque指出，透過資訊與經驗交換，可大幅減少企業申請環保標章所需的時間與成本，同時也推廣永續電子商品的購買與使用，希望這次簽署能加深彼此的合作。