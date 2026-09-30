《粽邪4：坤蒂拉娜》宇宙中秋大團圓！歷代主演回娘家力挺

由華影製作、聯合數位文創共同投資的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》，票房勢如破竹、口碑持續延燒，全台熱映票房突破7,700萬。適逢中秋連假，粽邪團隊特別祭出超大驚喜，邀請《粽邪》系列歷代演員一同在戲院中秋大團圓，掀起全場影迷瘋狂回憶殺！集結《粽邪4：坤蒂拉娜》伏魔大帝鍾馗老爺與演員陳雪甄、許安植、劉國劭、胡語恆，以及《粽邪》男主角鄒承恩（飾 吳家維），《馗降：粽邪2》經典反派楊慶煌（飾 金龍師）、佳敏同學夏子薇（飾 芊芊），《粽邪3：鬼門開》李興文（飾 鍾馗法師武雄）、吳奕蓉（飾 婉華）與陳少卉（飾 睿睿）齊聚一堂，橫跨四代的震撼陣容讓影迷大呼過癮。

資深演員楊慶煌、李興文在百忙中抽空力挺團隊，兩位前輩感性表示：「雖然沒有演《粽邪4》，但就是為了支持台灣電影！《粽邪》是個很成功的系列IP，這代表著台灣獨有的傳統科儀文化與鍾馗驅魔信仰，能夠走到海外是一件很不容易的事，希望票房能再突破，拍《粽邪5》時把我們都寫回來！」在《粽邪3：鬼門開》美凰大旅社老闆娘吳奕蓉久違與電影中的兒子陳少卉見面，她形容：「好久不見，我的睿睿長大了！」而電影中一句「我要吃肉肉」深植人心的陳少卉，本次展現滿滿義氣連跑四天活動。時逢中秋家家戶戶烤肉，他笑說自己連跑四天都還沒烤到肉，忍不住幽默自嘲：「是不是在電影裡吃太多，現實生活中不能吃了！」可愛發言逗得全場哈哈大笑。

高雄映後現場更迎來前所未見的超狂彩蛋！演員許安植日前在社群曝光於印尼拍攝等戲時，與梳化造型組組成「2XL」團體在現場大跳女團 BY2 經典歌曲〈有沒有〉，引起熱烈迴響。上週出席映後時，許安植被台下粉絲瘋狂力拱現場還原，到了最後一場座談，全體主創包括監製鄒介中、楊慶煌、鄒承恩、許安植、劉國劭乾脆豁出去，直接在影廳台前合體大獻舞！

主創群中秋到台南高雄宣傳。左起鄒承恩、劉國劭、許安植、楊慶煌。圖／華影提供

雖然事前身為資深歌手的楊慶煌笑稱自己「今天身分是演員不是歌手」，但最後看大家跳得起勁，他也展現滿滿活力跟著熱跳；第一代男主角鄒承恩則笑喊：「今天是我第一次聽這首歌，就直接第一次跳給大家看！」看見大家義氣相挺，許安植感動直呼：「謝謝大家陪我一起跳，也謝謝粉絲們喜歡。」一旁的劉國劭更雀躍直呼：「我們可以原地成團出道了！」這場史無前例的超有愛寵粉互動，讓現場甚至刷了30次以上的超級鐵粉興奮直呼：「真的太值得了！」《粽邪4：坤蒂拉娜》全台戲院熱映中。