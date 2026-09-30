快訊

Dyson新推1.6萬元AI牙刷一開賣就故障 官方認滲水災情慘：已恢復出貨

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

九旬老婦意外發現肝腫瘤 微創手術加精準麻醉無痛戰勝肝癌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉信誠醫師提醒，民眾可接受免費肝炎篩檢及配合治療，才能有效降低肝癌威脅。圖／大千綜合醫院提供
劉信誠醫師提醒，民眾可接受免費肝炎篩檢及配合治療，才能有效降低肝癌威脅。圖／大千綜合醫院提供

92歲的曾姓老婦日前因腹痛至急診就醫，經電腦斷層檢查，意外發現她的肝臟藏有一顆近3公分的肝腫瘤，進一步抽血確定罹患C型肝炎。所幸經醫療團隊嚴密評估，老婦心肺功能俱佳且肝功能正常，最後決定採行「腹腔鏡微創手術」搭配「精準麻醉」切除腫瘤。老婦術後順利恢復，一週內就康復出院，目前持續於腸胃科門診追蹤並治療C肝。

大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，醫療科技日新月異，腹腔鏡微創手術在肝臟切除領域的應用已相當成熟，且具備「傷口小、出血少、恢復快」等優勢，能大幅降低手術對身體的侵襲性。因此，只要高齡患者的心肺功能評估可承受麻醉與氣腹壓力，年齡不再是手術的絕對禁忌，高齡長者同樣有機會透過手術根除病灶，免受癌症惡化之苦。

劉信誠指出， 除了外科團隊的精湛技術，這次老婦的手術能圓滿成功，「精準麻醉」也發揮關鍵作用，透過下列相關設備、系統及藥物，大幅減輕術中、術後的不適與疼痛感：

1.完善保暖設備：進入手術室即提供舒適保暖環境，提升就醫體驗並穩定術中血壓與心跳。

2.腦波監測系統：即時掌握麻醉深度，將藥物劑量控制在精準範圍，避免藥物過量或深度不足。

3.新型肌肉鬆弛結合劑：甦醒階段讓病人快速恢復肌肉張力與自主呼吸，順利拔管並顯著減少術後惡心嘔吐。

4.病人自控式止痛系統：提供個人化即時止痛，使病人術後幾乎感覺不到疼痛，隔天便能順利下床活動與正常進食。

劉信誠提醒，預防依然勝於治療，B型與C型肝炎是國人罹患肝硬化及肝癌的主因，由於感染初期通常「毫無症狀」，病人往往在肝臟受損嚴重時才驚覺罹病。目前衛福部國民健康署已擴大成人預防保健服務，凡40歲至79歲 的民眾都可享有終身一次的免費B、C型肝炎篩檢。加上現行口服抗病毒藥物效果良好，建議民眾透過檢查早期發現、早期治療，才能有效阻斷慢性肝炎演變為肝硬化與肝癌的威脅。

劉信誠醫師表示，透過腹腔鏡微創手術搭配精準麻醉，讓高齡病人也能獲得良好治療。圖／大千綜合醫院提供
劉信誠醫師表示，透過腹腔鏡微創手術搭配精準麻醉，讓高齡病人也能獲得良好治療。圖／大千綜合醫院提供

九旬老婦因腹痛就醫，檢查發現肝腫瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
九旬老婦因腹痛就醫，檢查發現肝腫瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

微創手術 C型肝炎 腫瘤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

脂肪肝只是肝有問題？醫師：可能是全身代謝失衡警訊

男嬰罹複雜先天性心臟病 高醫跨科搶救挺過難關

74歲婦眼前突然「被黑影吃掉」…2天幾乎看不見 醫揭3大警訊

臉部長暗瘡19年？美單親媽揭患血管瘤 憂手術致命為子拒開刀

相關新聞

秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫 分流管理該檢討

中秋連假國道、高鐵擠爆惹民怨，尤其高鐵甚至發生商務艙旅客差點上不了車，有一般車廂對號座旅客發現自己的座位被補位旅客坐走。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，人多本來就難免混亂，問題已經不只是「連假人很多」這麼簡單，而是高鐵對於自由座、對號座及商務車廂之間的分流管理，確實有些可以改善的空間。

清晨被轟隆聲嚇醒「以為開戰」 松機：國慶訓練戰鬥機聲音較震撼

Threads不少雙北、桃園網友發文指一早被戰鬥機呼嘯而過的轟隆聲嚇醒，「以為中共打過來了」、「嚇到，還以為要開戰了」、「被吵醒了」。

周五起兩段式階梯降溫 彩雲颱風最快明生成 1張圖看日本楓紅最新預測

即將迎來兩段式降溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，尤其第二波東北季風偏強，降溫有感。此外，洋面上的熱帶擾動預估最快明天發展為彩雲颱風。

標示不實！台糖長榮酒店用加豬、奧豬卻標「國產豬」 5違規罰22萬

衛福部食藥署今天公布國內五星級旅館附設餐廳稽查結果，共查核國內48家業者，揪出多項違規，共計開出46.6萬元罰鍰，其中台糖長榮酒店共5大違規項目，挨罰22萬元，為該專案稽查被開出最高額罰鍰的業者。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者違規項目包括存放逾期半年以上的金箔、用加拿大、奧地利豬肉卻標示國產豬肉等。

微糖紅茶含25克糖！醫提醒手搖飲陷阱：甜度降了糖量不一定少

台灣人愛喝手搖飲，不少人點飲料時會選「微糖」、「半糖」，認為降低甜度就能兼顧口感與健康。不過，家醫科醫師李思賢近日在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」提醒，手搖飲的「微糖」並不代表低糖，一杯微糖紅茶可能就含有約25公克糖，攝取量並不少。與其只看「無糖、微糖、半糖」等甜度名稱，他建議，點飲料時應進一步查看實際糖含量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。