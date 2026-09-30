九旬老婦意外發現肝腫瘤 微創手術加精準麻醉無痛戰勝肝癌

92歲的曾姓老婦日前因腹痛至急診就醫，經電腦斷層檢查，意外發現她的肝臟藏有一顆近3公分的肝腫瘤，進一步抽血確定罹患C型肝炎。所幸經醫療團隊嚴密評估，老婦心肺功能俱佳且肝功能正常，最後決定採行「腹腔鏡微創手術」搭配「精準麻醉」切除腫瘤。老婦術後順利恢復，一週內就康復出院，目前持續於腸胃科門診追蹤並治療C肝。

大千綜合醫院一般外科主任劉信誠表示，醫療科技日新月異，腹腔鏡微創手術在肝臟切除領域的應用已相當成熟，且具備「傷口小、出血少、恢復快」等優勢，能大幅降低手術對身體的侵襲性。因此，只要高齡患者的心肺功能評估可承受麻醉與氣腹壓力，年齡不再是手術的絕對禁忌，高齡長者同樣有機會透過手術根除病灶，免受癌症惡化之苦。

劉信誠指出， 除了外科團隊的精湛技術，這次老婦的手術能圓滿成功，「精準麻醉」也發揮關鍵作用，透過下列相關設備、系統及藥物，大幅減輕術中、術後的不適與疼痛感：

1.完善保暖設備：進入手術室即提供舒適保暖環境，提升就醫體驗並穩定術中血壓與心跳。

2.腦波監測系統：即時掌握麻醉深度，將藥物劑量控制在精準範圍，避免藥物過量或深度不足。

3.新型肌肉鬆弛結合劑：甦醒階段讓病人快速恢復肌肉張力與自主呼吸，順利拔管並顯著減少術後惡心嘔吐。

4.病人自控式止痛系統：提供個人化即時止痛，使病人術後幾乎感覺不到疼痛，隔天便能順利下床活動與正常進食。

劉信誠提醒，預防依然勝於治療，B型與C型肝炎是國人罹患肝硬化及肝癌的主因，由於感染初期通常「毫無症狀」，病人往往在肝臟受損嚴重時才驚覺罹病。目前衛福部國民健康署已擴大成人預防保健服務，凡40歲至79歲 的民眾都可享有終身一次的免費B、C型肝炎篩檢。加上現行口服抗病毒藥物效果良好，建議民眾透過檢查早期發現、早期治療，才能有效阻斷慢性肝炎演變為肝硬化與肝癌的威脅。

劉信誠醫師表示，透過腹腔鏡微創手術搭配精準麻醉，讓高齡病人也能獲得良好治療。圖／大千綜合醫院提供