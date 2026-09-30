秋老虎肆虐到明天…周五東北季風報到 北東降雨增「這縣市」雨彈恐最猛

天氣穩定情況持續到明天，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，白天暖熱，早晚舒適到涼爽。周五開始東北季風影響，迎風面的北部和東台灣下雨機率比較高，尤其宜蘭注意局部較大雨勢出現的情況。

林秉煜表示，今明兩天的天氣相對晴到多雲，各地高溫西半部可以來到34至35度左右，東半部31至32度，外出注意防曬、多補充水分，小心中暑。

周五開始天氣有些轉變，他說，東北季風南下，桃園以北、宜花機率下雨機率相對偏高，尤其宜蘭地區注意有局部較大雨勢出現情形。新竹以南多雲到晴，中午過後山區和南部地區還是會有午後雷陣雨。溫度相對影響比較明顯的只有北台灣，高溫30度，感受舒適偏溫暖，早晚偏涼，中南部地區感受並不明顯。

林秉煜表示，第二波東北季風影響預估下周一開始，溫度變化比較明顯，北台灣感受舒適到涼爽，中南部早晚偏涼，注意日夜溫差大的情形。

目前有兩個熱帶性低氣壓，林秉煜說，其中之一是舒力基颱風今天上午8時已經減弱為熱低，未來朝日本東方近海前進，可能造成當地天氣變化，比較不穩定。另外距離台灣東方3000多公里海面上的熱帶性低氣壓TD30號，今天上午8時形成，未來對台灣沒有影響，將朝西北西方向，再朝偏北方向移動。

今明兩天的天氣，他說，西半部地區高溫34至36度，尤其中南部近內陸地區、桃園以北留意36度高溫左右情形，東半部和離島地區高溫來到31至32度，整體來說都是晴到多雲天氣。馬祖地區明天受到東北季風影響，有局部短暫陣雨發生。另外中午過後，今天偏向山區有些午後零星陣雨，明天午後降雨範圍稍微擴大，包含南部平地。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，周五開始受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭、花蓮地區，下雨機率相對提高一些。尤其大台北和宜蘭下雨時間相對比較長，宜蘭地區注意局部較大雨勢出現情形。至於新竹以南地區沒有太大變化，都還是維持晴到多雲好天氣，但是中午過後注意山區、南部地區有午後陣雨情況發生。

林秉煜說，周六到周日，整體東北季風逐漸減弱，慢慢轉為偏東風情況，基隆北海岸、東半部、恆春半島下雨機率相對比較高。不過周六是天氣轉變過程，大台北可能有局部降雨情況發生，宜蘭地區周六注意會有局部較大雨勢。西半部大多數地方天氣較為穩定，留意中午過後有午後陣雨。

下周一東北季風再增強，林秉煜表示，苗栗以北和東半部地區下雨機率比較高，東北部地區、宜蘭地區留意局部較大雨勢發生。山區和南部地區留意午後陣雨。

溫度趨勢，他說，今明兩天溫度較高，周五東北季風下來，影響溫度相對明顯的地方，北部地區高溫降到30度左右，整體感受舒適到涼爽，沒有那麼暖熱情況發生，但是中南部溫度沒有太大變化。溫度變化比較明顯時間落在下周一、下周二，溫度再下降一點，北台灣和東台灣感受舒適到涼爽，至於中南部低溫下降一點，日夜溫差大。

今天至明天天氣。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供