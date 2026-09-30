55歲男「翻腳刀」遲未能復原 醫查出腳踝早有多重損傷

1名55歲男子年輕打籃球時經常「翻腳刀」也不當一回事，但日前又再扭傷腳踝卻遲遲未能恢復。醫師檢查，腳踝已經出現肌腱損傷、滑膜發炎及疤痕組織夾擠等多重問題，所幸採用再生療法並搭配物理治療復健後恢復良好。

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟指出，腳踝韌帶如同固定關節的安全帶，每當打球急停、轉向或跳躍落地時，若腳掌不慎向內翻，便可能拉傷甚至撕裂外側韌帶，也就是俗稱的「翻腳刀」，受傷後若未充分修復、沒有完成復健，就急著回到球場，韌帶可能變得鬆弛，周邊肌肉與平衡控制也未恢復，形成愈扭愈容易受傷的惡性循環。

以患者為例，他自述經常都會扭到同一隻腳，也常走在不平的路面或下樓梯時，突然感到腳踝軟一下、踩不穩，伴隨著腫脹、痠痛感覺，尤其隨著年齡增加，以前打球能做的動作，現在都顯得力不從心。

經過超音波檢查，發現患者右腳外側韌帶已經受損，滑膜有反覆發炎症狀，甚至看到小骨刺及疤痕組織夾擠，才會導致患者運動時疼痛、卡住。因此，整體評估韌帶、肌腱、軟骨及平衡控制功能後，建議採用再生療法治療，經注射2次後，患者自認疼痛感大幅減輕，積極朝向重返球場目標邁進。

徐瑋璟說，關節部位反覆受傷的高風險族群，包括曾經扭傷腳踝的人，以及經常從事籃球、排球、羽球等需要跳躍、急停轉向的運動者，尤其過去受傷後只靠貼藥布應急，等到不痛時便立刻恢復活動，更容易會忽略尚未恢復的關節功能，導致舊傷加新傷，不斷惡性循環。

他說，多數患者可先接受保守治療，包括調整活動量、使用護踝，以及依病況安排止痛與復健，必要時則可採取再生療法，利用血液中的生長因子參與組織修復，但注射不能取代復健，患者仍應適度調整活動量、使用護踝護具，以及加強小腿肌力、單腳平衡，才能讓腳踝重新具備落地及轉向的運動能力。

徐瑋璟說，若有扭傷病史者，可使用護踝或貼紮，受傷後應立即停止勉強運動，盡速冰敷保護、加壓與抬高，萬一腫痛持續未改善，應及早就醫，才不會「越動就越痛」。