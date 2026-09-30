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秋遊花東縱谷！台灣好行推玉里池上、光復線2人同行1人免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「玉里光復線」沿線景點大農大富平地森林園區。圖／縱管處提供
「玉里光復線」沿線景點大農大富平地森林園區。圖／縱管處提供

涼爽的秋天是適合旅遊的季節，花東縱谷國家風景區管理處10、11月的周、六日推出兩條台灣好行路線，都從玉里火車站出發，串聯玉里、池上等縱谷景點，試營運期間兩人成行一人免費只要500元。

縱管處表示，「玉里池上線」10 、11月每周六上午10時30分由玉里火車站出發，沿途經過玉富舊鐵橋、富里稻草藝術景觀區、池上、羅山遊憩區及羅山遊客中心，下午5時回到玉里火車站，沿途可欣賞縱谷田園風光，還可看到歐亞板塊及菲律賓板塊交界的地質特色，在池上停留85分鐘，讓民眾自由漫遊，可走訪金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道等景觀。

「玉里光復線」則於10、11月周日上午10時30分從玉里火車站出發，途經春日派出所、瑞穗生態教育館、瑞穗站、大農大富平地森林園區、富興社區鳳梨公園、北回歸線等景點，下午4時55分回到玉里火車站，10月9日周五逢國慶連假，加開一班次。

玉里光復線除了走訪在地景點，還安排手作台灣黑熊輕黏土DIY，遊程結合生態、森林與農村社區，適合親子、家庭出遊。

縱管處表示，試營運期間有優惠價格，原價全票每人500元，優惠價兩人同行500元，等於每人平均250元即可暢遊縱谷。詳情可參考台灣好行縱谷花蓮線訂位系統www.dihoway.com，或洽詢客服專線（02）23215955#9。

「玉里池上線」將停留池上，讓遊客自由漫游。圖／縱管處提供
「玉里池上線」將停留池上，讓遊客自由漫游。圖／縱管處提供

「玉里光復線」帶民眾走訪富興社區鳳梨公園。圖／縱管處提供
「玉里光復線」帶民眾走訪富興社區鳳梨公園。圖／縱管處提供

「玉里池上線」行經花蓮縣玉富舊鐵橋，可看見兩大板塊交界標示。聯合報系資料照
「玉里池上線」行經花蓮縣玉富舊鐵橋，可看見兩大板塊交界標示。聯合報系資料照

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