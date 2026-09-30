國慶焰火璀璨台東 阿美族馬蘭部落先祭祖靈祈求平安順利

暌違9年再度回到台東施放的國慶焰火，10月10日晚間將在卑南溪出海口璀璨登場。由於施放場地位於阿美族馬蘭部落傳統領域，也是族人每年舉辦海祭的重要地點，部落相關幹部與縣府文化處人員今前往現場會勘，部落預計10月9日由耆老帶著祭品前往海祭祭壇舉行祖靈儀式，告知祖靈焰火活動將在此施放，祈求活動順利平安。

部落領袖陽瑞慶表示，這次國慶焰火活動，部落受到充分尊重，得知台東將接下國慶焰火活動後，主辦單位及縣府便主動與部落聯繫，說明活動內容及相關細節，也希望讓部落參與並取得共識與同意，縣長饒慶鈴也相當重視，指示民政處、文化處妥善處理。

陽瑞慶指出，卑南溪出海口對在地原住民族而言具有神聖的文化主體性，不論2017年國慶焰火，或今年暌違9年再度回到臺東，馬蘭部落耆老與族人都會依循傳統，在焰火施放前前往海祭祭壇地點舉行祭儀，透過敬酒等方式告知祖靈即將施放焰火，祈求活動順利，也避免祖靈受到驚嚇，展現部落對土地、祖靈與自然的敬意。

今年國慶焰火以「世界的方舟：南島台灣」為主題，將結合南島原住民族音樂，打造具有台東南島文化特色的國慶盛典，預計焰火展演30分鐘，其中24吋焰火更創歷年規模之最。縣府昨晚間8時也在實施3分鐘焰火試放，提前測試相關施放效果。

縣府表示，依試放情形，鄰近主會場國際地標的海濱公園、馬卡巴嗨公園是主要觀賞區，市區另可選擇馬亨亨大道人行道、縣環保局對面停車場草皮空地、縣立體育場看台區等視野較開闊地點；若希望從遠距離將台東地景與焰火一同納入視野，則可考慮富岡漁港南方海堤、凌霄寶殿、仁義南路堤防人行步道等地點。

此外，今年也推出海上觀賞焰火行程，民眾可由富岡漁港搭船出海欣賞，票價每人850元，相關搭乘資訊可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運等船舶公司。縣府提醒，船舶航行受天候影響，業者將於活動前2日公告最新資訊。

縣府也提醒，10月10日當晚中華大橋預計18時30分至21時實施交通管制，加上活動可能湧入大量人潮及車流，民眾應事先規畫交通與觀賞地點，並留意天氣、風向及夜間環境安全，共同迎接國慶焰火在台東夜空綻放。