標示不實！台糖長榮酒店用加豬、奧豬卻標「國產豬」 5違規罰22萬

衛福部食藥署今天公布國內五星級旅館附設餐廳稽查結果，共查核國內48家業者，揪出多項違規，共計開出46.6萬元罰鍰，其中台糖長榮酒店共5大違規項目，挨罰22萬元，為該專案稽查被開出最高額罰鍰的業者。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者違規項目包括存放逾期半年以上的金箔、用加拿大、奧地利豬肉卻標示國產豬肉等。

位於台南市的台糖長榮酒店共有5件違規項目，包括冷凍庫溫度未達攝氏零下18度、豬肉產地標示不實、存放逾期產品、未設置專門人員、技術證照人員未完成衛生講習，合計遭衛生單位開罰22萬元罰鍰。劉芳銘指出，該酒店在現場標示豬肉來源為台灣及美國，實際產地卻是加拿大、奧地利，經查為使用的豬肉來源改變，產地標示卻未跟上，依法處6萬元罰鍰。

稽查人員還在台糖長榮酒店發現共6件逾期產品。劉芳銘指出，4月分稽查人員至該業者處稽查，發現金箔過期7個月，早在去年9月13日屆期，其餘包括糖漬杏桃、柳橙濃縮果醬、金桔汁、新鮮柳丁汁、火腿共5項產品，均逾期約1個月以內，衛生單位按「食安法」第15條對業者開罰6萬元罰鍰。

除台糖長榮酒店外，台北市國王大飯店因儲存過期吐司產品，挨罰6萬元。嘉義市耐斯王子大飯店，則儲存過期的殺菌蛋液，遭開罰6.6萬元罰鍰。

位於台南市的凱薩趣淘慢旅，因供應基因改造豆腐、專門職業人員未完成課程，共挨罰6萬元。劉芳銘指出，稽查人員至該飯店餐廳時，發現業者使用的豆腐並未標示非基因改造，也未標示基因改造，去電詢問其供應商，發現業者使用的豆腐為基因改造產品，卻未依規定公告讓消費者知悉，已違反「食安法」第25條第2項，依法裁處3萬元罰鍰。

食藥署本次專案共計查核48家國際觀光及五星級旅館附設餐廳，稽查項目包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、食品標示、產品責任保險、逾期食品、專門職業及烹調技術士持證比及食品安全管制系統（HACCP）準則等。

劉芳銘指出，稽查結果發現，1家GHP經限期改正後仍不符規定、2家食品標示不合格、3家業者查獲貯存逾期食品及3家業者未設置專門職業人員、1家專門職業人員未完成食品安全管制系統相關課程、1家技術證照人員未完成衛生講習，共計裁處新台幣46.6萬元；本專案另抽驗成品、生魚片及米麵濕製品等，共計108件進行檢驗，皆符合規定。