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熱帶低壓生成！最快明天升級成彩雲颱風 預估路徑、影響出爐

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD30生成。圖／擷取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD30生成。圖／擷取自中央氣象署網站

位於關島東方的熱帶系統上午生成熱帶性低氣壓TD30，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，最快明天有機會增強為彩雲颱風。持續緊盯其成颱後的路徑發展，以及後續有跨界系統移入。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，關島東方熱帶系統將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高，無侵台機率。模式將繼續調整，應持續觀察。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午表示，目前有兩個熱帶性低氣壓，其中之一是舒力基颱風今天上午8時已經減弱為熱低，未來朝日本東方近海前進，可能造成當地天氣變化，比較不穩定。另外距離台灣東方3000多公里海面上的熱帶性低氣壓TD30，今天上午8時形成，未來對台灣沒有影響，將朝西北西方向，再朝偏北方向移動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 賈新興

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