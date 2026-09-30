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提升防護力 竹市流感、新冠疫苗明同步開打

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市明日起同步開打公費流感及新冠疫苗，更首度導入加強型流感疫苗及新世代新冠疫苗，為長者、幼兒及其他高風險族群提供更完善的保護。圖／新竹市府提供
新竹市明日起同步開打公費流感及新冠疫苗，更首度導入加強型流感疫苗及新世代新冠疫苗，為長者、幼兒及其他高風險族群提供更完善的保護。圖／新竹市府提供

秋冬呼吸道疾病進入流行季節，為提升市民防護力，新竹市明日起同步開打公費流感新冠疫苗，更首度導入加強型流感疫苗及新世代新冠疫苗，為長者、幼兒及其他高風險族群提供更完善的保護。市長高虹安呼籲，符合公費接種資格的民眾可盡早前往轄內三區衛生所、69家合約醫療院所或社區接種站接種。

高虹安表示，市府持續秉持「健康安心」施政理念，積極配合中央推動秋冬流感及新冠疫苗接種政策，今年爭取中央提供新竹市12萬5000劑流感疫苗，並首度導入加強型流感疫苗，優先提供長照及安養機構65歲以上長者接種，進一步提升長者防護力。同時，市府持續擴充多元接種服務，除由三區衛生所及69家合約醫療院所提供接種外，另規畫87場社區接種站及64場校園集中接種巡迴服務，並加開假日、夜間接種場次，讓不同族群都能就近、便利完成接種。

衛生局指出，今年流感及新冠疫苗分階段提供接種，第一階段自10月1日起，國小至高中職學生，以及禽畜及動物防疫相關人員只需接種流感疫苗；其他符合資格對象，包括65歲以上長者、6個月至入國民小學前幼兒、罕見疾病及重大傷病患者、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母或實際扶養者、教保及托育從業人員、安養及長期照顧機構住民與工作人員以及醫事及衛生防疫相關人員等，符合流感及新冠疫苗公費接種資格者，可同時接種流感及新冠疫苗。

第二階段自11月2日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，提醒市民可透過「新竹疫苗預約系統」網站( https://e-vac.hcchb.gov.tw/ )盡早完成疫苗接種，共同提升秋冬防護力。

衛生局說明，流感及新冠病毒皆會持續變異，過去曾經接種疫苗並不代表今年仍具有足夠保護力，尤其65歲以上長者、幼兒及具慢性病等高風險族群，更應積極接種流感及新冠疫苗。透過「左流右新」同步更新免疫保護力，從呼吸道疾病防護做起，達到「護肺顧心」的雙重防護。提醒民眾平時也應落實手部衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，勤洗手、生病戴口罩，就能有效降低呼吸道感染的風險。

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