清晨被轟隆聲嚇醒「以為開戰」 松機：國慶訓練戰鬥機聲音較震撼

Threads不少雙北、桃園網友發文指一早被戰鬥機呼嘯而過的轟隆聲嚇醒，「以為中共打過來了」、「嚇到，還以為要開戰了」、「被吵醒了」。

台北松山機場的Threads帳號昨天就預告，今天清晨6時5分至上午7時40分國慶第一次組合訓練，空軍天觀機是戰鬥機，通過時聲音會比較震撼，請各位粉絲不要緊張。

下周六迎國慶日，今年適逢115年國慶，擴大舉辦慶典活動。國慶籌備委員會表示，為利國慶大會空中操演順利進行，國防部自9月23日起展開空中操演航線空勘及相關訓練，第1次「半兵力訓練」為今天上午6時5分至7時40分進行，預備日為明天同時段。

第2次「全兵力訓練」訂於周五上午6時5分至7時40分進行，預備日為下周一同時段。第3次「全兵力訓練」則訂於下周一上午6時5分至7時40分進行，預備日為下周三及下周四同時段。各階段操演將依實際天候及飛航狀況調整，為10月10日國慶大會正式演出做好準備。

慶籌會提醒，空中機隊飛越台北市區及總統府周邊上空時，可能伴隨較大的航空器引擎及旋翼聲響，請民眾不用緊張，也歡迎大家一起抬頭揮手為國軍喝采。