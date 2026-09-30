秋老虎發威今全台熱爆！下周一強東北季風恐亂國慶連假 彩雲颱風將生成

秋老虎的高溫炎熱天氣已經持續了幾天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天仍受到西南風影響的天氣型態，各地維持晴到多雲天氣，僅山區午後有零星降雨的機會。

今天白天高溫炎熱，東半部高溫31至33度，西半部高溫有33至35度，大台北盆地內以及中南部局部近山區將有36度或以上高溫出現，外出仍要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

今晚到明天清晨北部、東北部低溫23至25度，部分空曠地區有20至22度低溫發生機會，中南部、花東地區低溫25至27度，空曠地區有22至24度低溫，日夜溫差變化稍大。

明天下午起東北季風逐漸開始南下，不過季風強度很弱，他說，要等到晚間北台灣才會比較有感覺到東北季風的存在，雖然是天氣變化的開端，但是明天整體的變動仍然有限。

明天白天各地仍是晴到多雲天氣，吳聖宇表示，下午起迎風面的北部、東北部地區雲量有慢慢增多的趨勢，中南部山區的午後降雨則是會略為增多，晚間開始在東北季風迎風面的基隆北海岸、東北角、大台北山區到宜蘭一帶才會逐漸有短暫陣雨機會，其他地方仍維持多雲到晴的天氣型態。

白天溫度仍高，西半部持續會有32至34度高溫機會，局部地區仍可來到35至36度或以上，還沒有降溫的情況。吳聖宇表示，晚間以後東北季風雖然逐漸明顯，但是因為季風帶來的冷空氣很有限，因此明晚到周五清晨各地的低溫變化也不大。

他說，周五東北季風的影響比較明顯且水氣增多，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮北部一帶有迎風面短暫陣雨，花蓮南部到台東、恆春半島地區雲量較多，新竹以南地區則還是維持多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨的天氣型態。

新竹以北到宜蘭、花蓮一帶稍微轉涼，白天高溫可望下降到28至30度，苗栗以南到台東地區還是比較炎熱，白天高溫仍有31至33度或以上。夜晚清晨的低溫變化仍有限，北部、東北部低溫22至24度，部分空曠地區20至22度，其他地方低溫仍在24至27度，部分空曠地區22至24度。

到了周末期間東北季風仍持續影響，但是他說，強度會逐漸減弱，風向也會轉變為較偏東一些。預估周六水氣仍稍多，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶持續會有迎風面短暫陣雨，台東雲量偏多偶有局部降雨機會，新竹以南維持多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨。

吳聖宇表示，周日水氣較為減少且風向較為偏東，迎風面降雨以大台北東側、基隆北海岸、宜花東、恆春半島為主，有短暫陣雨機會，西半部則是大致為多雲到晴天氣，只有山區有局部短暫陣雨。

北部、東北部白天高溫略回升至29至31度，花東地區高溫31至32度，中南部仍然有32至34度的高溫機會。夜晚清晨北部、東北部低溫22至24度，部分空曠地區20至22度，其他地方低溫24至27度，部分空曠地區22至24度。

下周一有另一波較強的東北季風南下，吳聖宇表示，快的話周日晚間就會逐漸開始接近影響，這波東北季風整體強度較強、持續時間也比較長，可能會一直要影響到國慶連假左右。開頭時的水氣也比較多，因此在下周一迎風面新竹以北到東半部地區的降雨也會比較明顯一些，北部山區、北海岸、宜蘭有局部較多累積雨量出現的機會，中南部大致仍是多雲或有陽光的天氣，山區有局部短暫陣雨。

他說，幸好下周二水氣就會逐漸減少，迎風面地區降雨縮減，雖然後面幾天到國慶連假期間迎風面包括大台北東側、北海岸、宜花東、恆春半島等地仍斷斷續續有短暫陣雨機會，但是雨勢會減小許多，西半部地區則維持多雲到晴的天氣為主，深山區有零星局部短暫陣雨。

溫度方面，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫會比較明顯轉涼，可能會降到26至29度之間，夜晚清晨低溫也會降到21至23度，空曠地區有機會降到18至20度。苗栗以南到台東一帶也會降溫但是幅度仍較有限，白天高溫仍有30至32度，夜晚清晨低溫23至25度，空曠地區可能降到20至22度左右。

至於颱風消息，他表示，未來1周在關島以東的遠洋海面上將陸續有颱風發生，目前在關島東北方海域的擾動93W已經逐漸在發展中，應該很快就會變成熱帶性低氣壓並繼續發展為彩雲颱風，不過未來將往北移動，趨向日本東南方海域的機會較高，接近台灣的可能性偏低。

吳聖宇表示，後續在93W的東南方還將有其他擾動發展機會，甚至在中太平洋的熱帶氣旋NOLO也可能跨過換日線進入西太平洋，遠海區域可說是相當熱鬧，但是離台灣都非常遙遠，而且也不會靠近，因此短時間內應該都不必擔心會再有颱風影響的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。