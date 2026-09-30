周五起兩段式階梯降溫 彩雲颱風最快明生成 1張圖看日本楓紅最新預測

即將迎來兩段式降溫，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，尤其第二波東北季風偏強，降溫有感。此外，洋面上的熱帶擾動預估最快明天發展為彩雲颱風。

短期天氣方面，他說，周五之前，全台天氣普遍維持晴朗穩定。白天陽光露臉、中午體感依然有點熱，高溫仍有31至33度。降雨零散，僅山區午後有零星短暫陣雨。

周五開始，兩段式階梯降溫。賈新興表示，第一段降溫是周五開始，微弱東北風南下，迎風面雲量略增，北台灣高溫微降，早晚微有秋涼意。第二段降溫自下周一至下周六，偏強東北季風強勢影響，這波冷空氣南下幅度較大，降溫有感，北台灣低溫明顯下探，出門務必適時添加衣物防著涼。迎風面桃園以北及宜蘭水氣偏多，出門備好雨具。

關於熱帶系統動態，他說，低緯度洋面的熱帶擾動發展迅速，依最新數值模式預估，最快明天有機會增強為彩雲颱風。持續緊盯其成颱後的路徑發展，以及後續有跨界系統移入。

賈新興分享海外旅遊情報，包括今年日本楓紅最新預測。他說，北海道、高山地區（9月下旬至10月中旬）：大雪山、層雲峽、定山溪已率先進入賞楓期。東北地區、關東山區（10 月上旬至下旬）。關東與關西平地（11月中旬至 12月上旬）：東京市區、京都嵐山、清水寺一帶，預計11月下旬迎來最美盛開期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。