微糖紅茶含25克糖！醫提醒手搖飲陷阱：甜度降了糖量不一定少

台灣人愛喝手搖飲，不少人點飲料時會選「微糖」、「半糖」，認為降低甜度就能兼顧口感與健康。不過，家醫科醫師李思賢近日在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」提醒，手搖飲的「微糖」並不代表低糖，一杯微糖紅茶可能就含有約25公克糖，攝取量並不少。與其只看「無糖、微糖、半糖」等甜度名稱，他建議，點飲料時應進一步查看實際糖含量。

李思賢引用台大公衛團隊手搖飲研究及2025年刊登於《Nature Medicine》的全球研究指出，手搖飲甜度即使調低，實際攝取的糖量仍可能不少。他在貼文中整理指出，微糖飲料約含25公克糖、半糖約35公克、全糖則超過50公克，換算下來，微糖其實可能已達全糖的一半。另外，85.6%的飲料實際含糖量高於標示，標榜「無添加糖」的飲品，也有55.6%被檢出糖分。

李思賢也提到，2025年刊登於《Nature Medicine》的全球研究估算，全球每年約有220萬件新發第二型糖尿病病例、120萬件心血管疾病病例，可歸因於含糖飲料攝取，顯示長期攝取過多含糖飲品，可能帶來健康風險。

為何一杯飲料的糖量值得注意？李思賢表示，以約70公斤的成年人來說，人體血液中的葡萄糖平時約只有4至5公克，因此若一次喝下含25公克游離糖的飲料，身體便需要透過胰島素等機制調節血糖。他指出，液體形式的糖分較不容易產生飽足感，其中果糖主要由肝臟代謝，若長期過量攝取，也可能促進脂肪合成。

此外，甜度名稱本身也沒有統一標準，冰飲、酸味等因素都可能降低人對甜味的感受，因此消費者單看「微糖」、「半糖」，未必能準確掌握實際吃進多少糖。

李思賢建議，購買手搖飲時別只看甜度名稱，可直接查看營養標示上的糖含量，並循序漸進降低糖分攝取，例如從一分糖、微糖逐步調整至無糖。不過，即使選擇無糖茶，也要留意奶精、配料等額外添加物，仍可能增加熱量。

世界衛生組織建議，游離糖攝取量每天不超過50公克。下次點手搖飲時，除了選擇「微糖」或「半糖」，不妨多看一眼營養標示，確認一杯飲料究竟含有多少糖。