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秋老虎發威今熱爆飆高溫 10月東北季風接力…周五雨彈轟北東
秋老虎持續發威，中央氣象署表示，今天各地仍為晴朗炎熱的天氣，僅午後山區有零星降雨；白天高溫約33至36度，特別留意大台北盆地及西半部內陸局部地區更有36度以上高溫機率，白天紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在24至27度。
離島天氣，澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，27至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。
明天各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，晚起東北季風增強，大台北及東北部地區轉為有零星短暫陣雨。
周五東北季風影響，大台北及東北部地區有局部短暫陣雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，桃園及東部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
周六至周日東北季風稍減弱，水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
下周一至下周二東北季風再增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
下周三至下周四東北季風持續影響，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
氣象署表示，熱帶洋面上有低壓擾動發展的機率，其發展位置、時間及強度仍有不確定性，留意最新預報資訊。
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