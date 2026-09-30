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不是夏天回來 專家曝秋老虎明晚歸山 隨後1周體感轉涼的秋意愈來愈濃

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
秋老虎的熱與盛夏的熱不一樣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
秋老虎的熱與盛夏的熱不一樣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

秋老虎發威，昨天出現36.8度高溫。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，所謂的秋老虎，不是夏天回來了，而是在夏末秋季之際，當環境的東北季風尚未完全建立時，太平洋高壓仍可能階段性增強所肇致的短暫暖熱期。

秋老虎最大特徵，是早晚轉涼、中午仍熱。他說，根據過去實際案例統計，秋老虎並有可能與接近的颱風、高濕環境及午後局部強對流形成複合型的天氣風險。

林得恩表示，一般而言，秋老虎通常會在每年的9月下旬至10月發生，當東北季風還不夠強，太平洋高壓勢力又持續向西伸展時，環境下沉增溫顯著，白天高溫就會特別突出。但在夜間又因環境水氣不足，雲量偏少，加上輻射冷卻增強。因此，常易出現白天很熱，但是早晚明顯變涼，日夜溫差加大。

秋老虎跟盛夏白天很熱，晚上仍然非常悶熱的天氣形態相當不同。他說，關鍵在於環境水氣的多寡，以及輻射冷卻的強度。還好這隻秋老虎預估10月1日晚上就要歸山了，隨後1周體感轉涼的秋意，將會愈來愈濃。

高溫 東北季風 秋老虎

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