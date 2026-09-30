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今晴熱飆36度高溫周五恐變天 彩雲颱風將生成 吳德榮曝侵台機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天高壓影響，各地持續晴朗穩定，白天全台最高氣溫達36度，白天熱夜微涼，日夜溫差大，中午前後慎防紫外線達過量及危險級。聯合報系資料照
今天高壓影響，各地持續晴朗穩定，白天全台最高氣溫達36度，白天熱夜微涼，日夜溫差大，中午前後慎防紫外線達過量及危險級。聯合報系資料照

昨天各地高溫炎熱，最高溫出現在屏東竹田36.8度，其次是台北中正、雲林斗南36.7度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天高壓影響，各地持續晴朗穩定，白天全台最高氣溫達36度，白天熱夜微涼，日夜溫差大，中午前後慎防紫外線達過量及危險級。北部22至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部18至35度。

明天各地仍晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。他說，北台高溫微降，各地白天仍偏熱，早晚涼。周五至周日水氣增多，北部、東半部偶有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨的機率；氣溫小幅下降，中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。

吳德榮表示，下周一、下周二東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。下周一迎風面轉有雨，下周二水氣漸減，迎風面降雨漸減少。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱舒力基在日本南方海面，向東北加速前進，持續減弱中。

至於下一個颱風彩雲近期將生成，吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，關島東方有熱帶系統醞釀，將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高，無侵台機率。模式將繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱舒力基在日本南方海面，向東北加速前進，持續減弱中。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，關島東方有熱帶系統醞釀，將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱舒力基在日本南方海面，向東北加速前進，持續減弱中。歐洲模式系集模擬（右圖）顯示，關島東方有熱帶系統醞釀，將發展為大型颱風；模擬路徑以偏北機率最高。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 高溫 颱風

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