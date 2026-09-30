健康主題館／高風險群罹新冠 轉重症僅數日

「新冠重症高風險族群從輕微發燒到呼吸衰竭，可能只隔幾天！」醫師表示，對高齡者與慢性共病族群而言，感染新冠絕對不是小感冒，可能引發急性重症，誘發潛伏病毒活化，就算痊癒，也可能增加出院後一年內的心血管併發症風險，呼籲高風險族群，「要篩不要猜，就醫不等待」，一旦出現症狀，應盡早篩檢確診。

新變異株 專挑共病者襲擊

「現在的Omicron變異株與疫情初期的原始株不同，它專挑身體有共病的人襲擊。」林口長庚胸腔內科教授級主治醫師林恕民分析，在Omicron重症死亡案例中，僅約3成為新冠直接相關死亡，近7成是死於本身的慢性共病進展，或惡性腫瘤急性惡化所致。

林口長庚內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰提醒，高風險族群應注意「年齡」與「共病」兩項因素。中壯年後重症風險明顯上升，80歲以上長者的死亡風險更是年輕人的10倍以上；共病包含心血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病、肝病、肺病及BMI>30的肥胖者，都視為高風險族群。

呼吸喘意識恍惚 恐是惡化

新冠初期症狀與一般感冒相似，民眾容易輕忽。林恕民分享，曾在加護病房收治正在接受化療的肺癌患者，起初只是發燒，看似普通感冒，卻在極短時間內惡化為雙側肺炎與呼吸衰竭；另一名服用免疫抑制劑、免疫低下的病患，同樣在幾天內從輕微症狀，急轉直下為需要插管治療。

林恕民提醒，民眾應該對新冠病毒更加警覺，尤其家中長輩一旦出現高燒持續不退、呼吸困難，或喘、痰液出現血絲，以及意識開始恍惚、嗜睡、講話語無倫次、叫喚反應變差，都可能是感染惡化的表現，不能當作老化現象看待。

黃景泰說，臨床評估可精簡為「兩階段原則」。第一階段是嚴重度評估：只要主觀感覺呼吸喘、深呼吸後血氧低於94%，或胸部X光顯示出現肺炎，不論是高、低風險患者，都一律視為重症；第二階段是風險評估：若確認沒有肺炎、屬於輕症，高風險族群仍應盡快前往鄰近醫療院所篩檢並就醫，低風險的年輕人若與高風險長輩同住，也建議積極篩檢，篩檢結果可提供給長輩的醫師參考，快速展開治療。

發病5天內服藥 切勿停藥

高風險族群就醫後，醫師可根據篩檢結果開立公費口服抗病毒藥物，若該院未有備藥，亦可請醫師評估並開立公費處方箋，至各縣市政府口服抗病毒藥物合約機構領藥，民眾亦可撥打1922防疫專線查詢合約院所。

黃景泰表示，公費口服抗病毒藥物必須在發病5天內使用，並完整服用完療程，才能抑制體內病毒複製，降低重症與後續心血管併發症與長新冠風險。

林恕民提醒，開立公費抗病毒藥物時，醫師會透過健保連線查詢雲端藥單，必要時進行劑量調整、原服用藥物暫時停藥或更換，民眾應依循醫師建議，不可自行停藥或隨意購買未經處方的藥品。

兩位醫師皆呼籲，防護是一連串的行動，高風險族群應每年定期接種新版新冠疫苗，平時維持勤洗手與個人衛生習慣。當出現症狀時，勿抱持「只是感冒」的僥倖心態，及早篩檢與投藥，才能真正降低重症與長期後遺症的風險。

林口長庚內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰。圖／黃景泰提供