聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／高風險群罹新冠 轉重症僅數日

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
專家呼籲，慢病族群與高齡者皆是新冠重症的高風險族群，疑似感染新冠時應盡速就醫，早篩早治。圖／123RF
專家呼籲，慢病族群與高齡者皆是新冠重症的高風險族群，疑似感染新冠時應盡速就醫，早篩早治。圖／123RF

新冠重症高風險族群從輕微發燒到呼吸衰竭，可能只隔幾天！」醫師表示，對高齡者與慢性共病族群而言，感染新冠絕對不是小感冒，可能引發急性重症，誘發潛伏病毒活化，就算痊癒，也可能增加出院後一年內的心血管併發症風險，呼籲高風險族群，「要篩不要猜，就醫不等待」，一旦出現症狀，應盡早篩檢確診。

新變異株 專挑共病者襲擊

「現在的Omicron變異株與疫情初期的原始株不同，它專挑身體有共病的人襲擊。」林口長庚胸腔內科教授級主治醫師林恕民分析，在Omicron重症死亡案例中，僅約3成為新冠直接相關死亡，近7成是死於本身的慢性共病進展，或惡性腫瘤急性惡化所致。

林口長庚內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰提醒，高風險族群應注意「年齡」與「共病」兩項因素。中壯年後重症風險明顯上升，80歲以上長者的死亡風險更是年輕人的10倍以上；共病包含心血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病、肝病、肺病及BMI>30的肥胖者，都視為高風險族群。

呼吸喘意識恍惚 恐是惡化

新冠初期症狀與一般感冒相似，民眾容易輕忽。林恕民分享，曾在加護病房收治正在接受化療的肺癌患者，起初只是發燒，看似普通感冒，卻在極短時間內惡化為雙側肺炎與呼吸衰竭；另一名服用免疫抑制劑、免疫低下的病患，同樣在幾天內從輕微症狀，急轉直下為需要插管治療。

林恕民提醒，民眾應該對新冠病毒更加警覺，尤其家中長輩一旦出現高燒持續不退、呼吸困難，或喘、痰液出現血絲，以及意識開始恍惚、嗜睡、講話語無倫次、叫喚反應變差，都可能是感染惡化的表現，不能當作老化現象看待。

黃景泰說，臨床評估可精簡為「兩階段原則」。第一階段是嚴重度評估：只要主觀感覺呼吸喘、深呼吸後血氧低於94%，或胸部X光顯示出現肺炎，不論是高、低風險患者，都一律視為重症；第二階段是風險評估：若確認沒有肺炎、屬於輕症，高風險族群仍應盡快前往鄰近醫療院所篩檢並就醫，低風險的年輕人若與高風險長輩同住，也建議積極篩檢，篩檢結果可提供給長輩的醫師參考，快速展開治療。

發病5天內服藥 切勿停藥

高風險族群就醫後，醫師可根據篩檢結果開立公費口服抗病毒藥物，若該院未有備藥，亦可請醫師評估並開立公費處方箋，至各縣市政府口服抗病毒藥物合約機構領藥，民眾亦可撥打1922防疫專線查詢合約院所。

黃景泰表示，公費口服抗病毒藥物必須在發病5天內使用，並完整服用完療程，才能抑制體內病毒複製，降低重症與後續心血管併發症與長新冠風險。

林恕民提醒，開立公費抗病毒藥物時，醫師會透過健保連線查詢雲端藥單，必要時進行劑量調整、原服用藥物暫時停藥或更換，民眾應依循醫師建議，不可自行停藥或隨意購買未經處方的藥品。

兩位醫師皆呼籲，防護是一連串的行動，高風險族群應每年定期接種新版新冠疫苗，平時維持勤洗手與個人衛生習慣。當出現症狀時，勿抱持「只是感冒」的僥倖心態，及早篩檢與投藥，才能真正降低重症與長期後遺症的風險。

林口長庚內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰。圖／黃景泰提供
林口長庚內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰。圖／黃景泰提供

林口長庚胸腔內科主治醫師林恕民。圖／林恕民提供
林口長庚胸腔內科主治醫師林恕民。圖／林恕民提供

疫情 重症 新冠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

急診待久比較安全？ 中國附醫團研究：風險沒比較低

健康幣賺起來！ 「左流右新」疫苗10月開打 加碼肺鏈疫苗1950幣入袋

相關新聞

防疫整備 疫苗韌性 自製採購不求人

流感疫苗將開打，近年各界開始關心國內疫苗韌性計畫。今年五月衛福部及經濟部核定為期五年「國家疫苗產業韌性深耕計畫」，其中有九億元預算進行大流行疫苗採購整備計畫。疾管署長羅一鈞指出，落實疫苗產業政策，包括建立疫苗預採購機制，規畫三千萬劑，建置mRNA等疫苗技術平台，掌握自製能力，已開始研擬與廠商的合約，年底完成後會對外公開。

長照喘息 家照據點伸援 照顧者不孤單

衛福部統計，全國超過十八萬名照顧者承受沉重照顧壓力，今年至今累積發生四起照顧悲劇事件。為支持家庭照顧者，衛福部陸續設置一九一處「家庭照顧者支持服務共融據點」（家照共融據點），在專業人員陪伴下，照顧者做好照顧分工、安心交接等準備，不用一肩扛起所有照護責任。

楊瓊瓔：疫苗主權是守護經濟的保險單

「疫苗主權不只是一個衛生議題，更是一個經濟議題。」立法委員楊瓊瓔指出，我們不能再經歷一次疫苗恐慌，台灣有超過一七一家中小企業，九百萬以上員工，缺疫苗對民眾及社會衝擊很大，目前疾管署已有經費來建立大流行疫苗整備機制，但在選擇預採購合作對象時，一定要把技術成熟度和供貨穩定性列為最重要指標，要將疫苗主權當成守護經濟的最強保險單。

未減反增 毒駕奪命 「單月增至7人」

交通部昨公布今年一至七月道安統計，總計一五六九人因交通事故死亡，儘管較二○二三年基準年，下降百分之十二，不過仍未達降低百分之十五目標，其中高齡者死亡六九七人，較去年增卅三人，增加集中於桃園、台中及花蓮。另七月起毒駕肇事定義調整，只要毒駕有違規行為都納入，毒駕死亡單月增至七人。

連假塞爆挨轟 交長今開會檢討

中秋教師節連假高鐵擠爆、國道狂堵，引發民怨。交通部長陳世凱表示，交通部今天將邀集高鐵、台鐵、國道客運及航空等單位召開檢討會議。國民黨立委李彥秀批，交通部與高鐵輕忽連假疏運，陳世凱難辭其咎。

自駕環球 林睿哲飛行紀錄惹議

宣稱是首位「純台籍飛行員自駕環球飛行」的林睿哲，今年六月駕駛單引擎輕型飛機N688TW抵達松機，一度引發媒體關注。不過，本報追查國際環球飛行紀錄網站「環球飛行者」發現，N688TW確實完成環球飛行，但網站原始紀錄顯示，全程正駕駛為葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，林睿哲僅參與前段航程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。