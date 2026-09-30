失智者走失 專家：別等24小時才報案

新店客運日前發生60多歲高姓男子陳屍車內3天案件，高男疑患阿茲海默症走失而發生憾事。台灣失智症協會理事長徐文俊提醒，為避免失智者走失，可幫失智者穿戴GPS、愛心手鍊等，一旦失蹤應立即報警，勿再誤信「失蹤24小時才能報案」。

疑罹患阿茲海默症的高男，23日由88歲父親陪同回診，搭公車時父親一轉頭，高男便失去蹤影，父親26日報警，隔日高男被發現陳屍在新店客運644號公車內，疑已死亡3天，檢警將相驗釐清死因。

徐文俊表示，預防失智者走失，可在家中大門裝設警報器，也可使用手機、AirTag等定位裝置，但科技產品受電量、訊號限制，部分長輩也不習慣攜帶手機，因此不能只依賴單一方式。

徐文俊建議，可以在失智者衣物上縫製有家屬聯絡資訊的QR code布標；若擔心個資外洩，也可向各地社會局處申請愛心手鍊，上頭印有個案編號，警方可查詢身分，或到警察局進行指紋建檔。此外，每天幫長輩拍照，包括髮型、長相、衣褲、鞋子等全身特徵，若走失就能提供當天照片。也應同時採用多種措施，增加找到人的機會。

徐文俊指出，目前沒有失蹤滿24小時才能報警的規定，失智者可能短時間內走很遠，時間一久可能因低溫、脫水、未進食或慢性疾病發生危險，因此發現走失應立即通報，警方都會受理。

徐文俊呼籲，若民眾發現疑似走失的失智者，記住「看、問、留、撥」。先「看」對方是否徘徊、焦慮或不知道方向；再「問」是否需要幫忙、要去哪裡、回答是否符合現實；確認疑似失智後「留」，陪伴對方到便利商店等安全場所休息；最後「撥」，查看布標、愛心手鍊、證件或手機，協助聯繫家屬或報警。