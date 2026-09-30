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獨撐十餘年 她從照顧者變照服員

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
62歲陳美金（左）獨自照顧失智母親多年，因過勞與車禍才開始接受長照與喘息資源，並在陪伴與支持下考取照服員證，從照顧者轉為助人者。記者沈能元／攝影
62歲陳美金（左）獨自照顧失智母親多年，因過勞與車禍才開始接受長照與喘息資源，並在陪伴與支持下考取照服員證，從照顧者轉為助人者。記者沈能元／攝影

六十二歲陳美金十幾年來獨自照顧失智母親，親自抱扶，腰椎、頸椎嚴重痠痛，五年多前，為貼補家用，擔任送外送員，不料發生車禍，住院五天，不得不請姊姊幫忙照顧媽媽，在醫師建議、家照專員陪伴下，逐步導入居家與喘息服務資源，這才體會「照顧不是非我不可」。

衛福部統計，全國失能人口達九十二萬人，其中八十七萬人申請長照資源，但仍有十八萬名照顧者承擔沉重照顧壓力。社工師建議，家庭照顧者應妥善紓解壓力，利用居服喘息時間，走出照顧環境，享用早餐或參加據點活動，每次一至二小時「偷閒」一下，找回自己，重拾好心情。

「照顧有替手，不是把責任丟給別人，而是讓照顧不再只有一個人扛。」家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍分享自身經驗，她照顧失能、失智的婆婆長達十三年，照顧過程中因身體不適，住院一個月，住院隔天清醒時，開始想著「婆婆慢箋藥物快沒了」、「誰可以幫婆婆排藥」、「小二兒子的接送」等問題。

陳維萍說，出院後，深感一定得要有照顧替手，為此，著手建立婆婆醫療檔案，包括用藥清單、領取慢箋時間，並建立居家醫療單位、緊急醫療聯繫等清單，另詳細紀錄婆婆的生活細節，例如幾點起床、運動、飲食等等。

照顧失智患者之苦，陳美金感同身受，她表示，照顧失智媽媽時，需要重複溝通，每一餐飯都得提醒「吃飯時，要吞下去飯菜」，但媽媽卻還張口就吐。反倒是應吐出刷牙後牙膏，但媽媽卻常是一口吞下。

陳美金說，如何想辦法讓媽媽願意配合就是一大挑戰。再者，照顧工作全年無休，內心壓力沉重。隨著照顧替手介入生活，讓她重新找回自己生活，最近考取照顧服務員證，從原先的獨自苦撐，轉身成為其他家庭的照顧替手。

「就像小媽媽一樣，照顧著我」陳美金說，感謝高雄市立凱旋醫院專案社工師廖婉婷的悉心陪伴，在她鼓勵下，自己參加「家照共融據點」活動，半年來一月一次訪視；在長照個案管理師轉介家照據點，協助尋找照顧管道，獲得適時的舒壓，順利充電，嚴重情緒、失眠等問題不藥而癒，信心滿滿地迎接一個又一個的挑戰。

如何有效紓解家庭照顧者的身心壓力？廖婉婷說建議，照顧者應多多利用居服喘息時間，走出家門，享用一頓悠閒的早餐，或參加據點活動，每次抽出一至二小時，暫時「偷閒」一下，找回自己，重拾好心情。

「隨時尋找管道，獲得適時的紓解。」陳維萍強調，照顧者應該要先轉念，整理好所有可用資源，尋求協助，代替單打獨鬥，如此才能關注自己的辛勞。

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