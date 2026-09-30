長照喘息 家照據點伸援 照顧者不孤單

衛福部統計，全國超過十八萬名照顧者承受沉重照顧壓力，今年至今累積發生四起照顧悲劇事件。為支持家庭照顧者，衛福部陸續設置一九一處「家庭照顧者支持服務共融據點」（家照共融據點），在專業人員陪伴下，照顧者做好照顧分工、安心交接等準備，不用一肩扛起所有照護責任。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍表示，統計去年家庭照顧者關懷專線來電問題，分析首次來電且符合「高負荷家庭照顧者初篩指標」的照顧者，缺乏照顧替手占率達百分之廿四點四。實務上不少照顧者明知政府提供長照服務，卻不敢將失智家人交出去，原因為擔心其他人不了解被照顧者的生活習慣、不知道照顧眉角，或認為孝道優先，身為家人就應負責到底。

衛福部次長呂建德表示，許多照顧者在照顧家人時，常認為自己最了解生病、失能的家人，怎麽能放手讓其他人照顧，但統計顯示，照顧者平均照顧歷程近十年之久，幾無社交生活，毫無生活品質可言，身心負擔沉重。希望家庭照顧者勇於求救，尋找適當的替手，「長照三點〇就提供很多這樣的一個服務。」

呂建德說，近幾年，衛福部廣設「家照共融據點」，推動「陪你啟動安心交接計畫」，服務對象為不分身障類別的家庭照顧者，透過「家照共融據點」，在家照專員協助下，協助照顧者尋找資源協助，瞭解被照顧者的生活起居，增進照顧識能等，減輕照顧負擔，獲得喘息。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，安心交接計畫可分為三大部分，首先為交接「關於他／她」，整理被照顧者的興趣、喜好、生活習慣、過去職業、性格與作息，讓其他照顧者知道怎麼照顧，也更了解這個人。

其次為「照顧分工」，照顧者盤點每周或每月照顧需求，需要協助時間，及家人、親友或長照服務如何參與照顧工作。第三為「重要聯絡資訊」，整理家人、服務單位、醫療、長照及其他專業人員等聯絡方式，以便立即找到接手照顧的人。

「照顧有替手不是把責任丟給別人，而是讓照顧不再只有一個人扛。」陳維萍說，透過家照專員協助照顧者整理被照顧者的作息與習慣，討論家庭分工、盤點可用資源，讓其他人逐步接手，照顧者才能安心喘息，保有自己的生活，從「只能自己來」，走向「有人可以一起照顧」，避免因為孤立無援或身心壓力過大，釀成長照悲歌。